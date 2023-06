Anot 1936 m. trumpų žinučių laikraštyje, „Marijampolė. Baisu. Mieste elektros kilovatvalandė kaštuoja jau 95 centus. Be to dar imama nuoma už elektros skaitliuką – 1,20 Lt per mėnesį. Taupesniems elektros naudotojams, ypač vasarą, skaitliuko nuomos kaina viršina sunaudotos elektros kainą. Įsigyti nuosavą elektros skaitliuką ne visiems patogu ir prieinama. Todėl pageidautina, kad skaitliuko nuoma būtų imama ne nuo laiko, bet nuo sunaudotos elektros energijos kiekio.

Marijampolės centre, Basanavičiaus aikštėje, stovi ilgas it kluonas, vieno aukšto mūrinis namas. Jame įrengtos 24 nedidelėms krautuvėms patalpos. Aplink šį „balaganą“ miesto savivaldybė įrengė gražų skverą. Eina kalbos, kad namą vis tik norima nugriaut ir čia pastatyti Nepriklausomybės paminklą. Daug kartų šitas klausimas buvo keliamas. O pailgo namo savininkai, žydai, buvo nesukalbami. Vis reikalavo už namą pasakiškai aukštą kainą – prašė dviejų šimtų tūkstančių litų.

Taip besiderant, regis, jau prabėgo penki metai.

Besiruošiant seimo rinkimams vedamas gyventojų surašinėjimas. Pasirodo, kad Marijampolės mieste gyvena daugiau kaip 14.000 tūkstančių gyventojų. Tačiau renkant seimą, turės teisę balsuoti apie 6.000 tūkstančiai marijampoliečių. Iki šiol tikslių žinių apie miesto gyventojų skaičių neturėta.“

1936 m., Marijampolė.