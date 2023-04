Žmonės socialiniuose tinkluose randa keisčiausių su sveikata susijusių patarimų, ypač daug jų populiariojoje „Youtube“ platformoje bei paauglių dieviname „TikTok“, kur vykdomi įvairūs iššūkiai. Vaistininkė atsako, kuo tokie ne sveikatos priežiūros specialistų pateikti patarimai gali kenkti sveikatai.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Giedrės Tautkevičienės teigimu, kiekviena karta turi savus sveikatos „autoritetus“: jaunimas – „TikTok“ tinkle skleidžiamus sveikos gyvensenos patarimus, vyresnio amžiaus žmonės – „Youtube“ ar kituose socialinės medijos kanaluose pamokslaujančius pseudomokslininkus, kurie neva gali per mėnesį pagydyti cukrinį diabetą, sureguliuoti arterinį kraujo spaudimą ar išvalyti kraujagysles.

„Tai kyla iš visiškai suprantamo žmonių noro pasveikti, greitai pamatyti rezultatą, įdėjus minimaliai pastangų, dėl to internetinėje erdvėje dažnai užkimbama ant melagingų teiginių ar net ką nors įpiršti siekiančių reklaminių pranešimų“, – sako ji.

2022 m. lapkričio mėn. rinkos tyrimų ir technologijų bendrovės „Synopticom“ atliktos apklausos duomenimis, dažniau nei du kartus per dieną prie „Youtube“ jungiasi 34 proc., o prie „Tiktok“ – 8 proc. socialinės medijos vartotojų. 18-29 m. gyventojų grupėje tokių aktyvių „TikTok“ naudotojų skaičius dukart didesnis – 16 procentų. Sveikos gyvensenos temomis socialiniuose tinkluose dažnai domisi 11 proc., o sveikatos patarimų ieško 10 proc. vartotojų.

„TikTok“ mados

Vienas iš „TikTok“ platformoje paplitusių sveikatos patarimų – česnakų skiltelių kišimas į nosies šnerves, kad šios išvalytų sinusus. Nors, pasak vaistininkės, česnakas yra puikus prieskoninis augalas, turintis daug teigiamų savybių organizmui, jei yra tinkamai naudojamas, tačiau jo kišimas į nosį ar ausis yra pavojingas.

„Jame esantys komponentai gali sukelti gleivinės sudirginimą, uždegimą, pasireiškiantį skausmu, niežuliu ar paraudimu. Be to, česnakas gali įstrigti, trukdyti kvėpuoti ar girdėti. Taip nutikus, dažnu atveju reikia pagalbos kreiptis į priėmimo skyrių“, – aiškina vaistininkė.

Kitas paplitęs sveikatinimosi metodas – vandens su chlorofilu gėrimas. Jis, anot G. Tautkevičienės, žalos nedaro.

„Yra manoma, kad chlorofilas ne tik augalams, bet ir žmonėms turi teigiamų savybių. Tačiau tikėti, kad jis stebuklingai išgydys ligas, nereiktų. Esu girdėjusi, kai kurie pacientai, vartojantys chlorofilo maisto papildus, jaučiasi geriau, turi daugiau energijos, bet stipraus mokslinio pagrindimo tam taip pat nėra“, – tvirtina ji.

Dar vienas internete platinamas „gydymo“ metodas – apgamų šalinimas namų sąlygomis. Vaistininkės teigimu, tai daryti yra labai pavojinga.

„Apgamai dažnai būna nepavojingi sveikatai, tačiau bandymas juos pašalinti be profesionalų pagalbos gali sukelti supiktybėjimą. Ne be reikalo specialistai pataria turint ypač išsikišusius apgamus juos prižiūrėti, kad nebūtų užkabinami ir mechaniškai nepasižeistų, saugoti nuo saulės, siekiant išvengti supiktybėjimo. Be to, šalinant nuo odos darinius, galima sukelti stiprias odos uždegimines reakcijas“, – atkreipia dėmesį G. Tautkevičienė.

Gydosi diabetikų vaistais

Naujausia sveikatinimosi tendencija kaip tik dabar vilnija per pasaulį – diabeto gydymui skirti vaistai „Ozempic“, naudojami lieknėjimo tikslais. Preparatas tapo toks populiarus, kad jo net pritrūko diabetu sergantiems pacientams.

„Šis vaistas pagerino ne vieno cukriniu diabetu sergančiojo savijautą, tačiau dabar susiduriama su didele jo tiekimo problema. Ne visada lengva atitaikyti gydymą, todėl sutrikus preparato tiekimui sergantiesiems ir gydytojams yra tikras galvos skausmas, kur gauti ar į ką keisti vaistą, o sergantieji likti be vaistų negali“, – akcentuoja vaistininkė.

Ji priduria, kad vartojant šiuos diabetui gydyti skirtus vaistus, visada susiduriama su šalutiniais reiškiniais, tačiau sergantiems dažnu atveju nauda atperka riziką, ko negalima pasakyti apie sveikus žmones.

„Šio vaisto sukeliamos nepageidaujamos reakcijos: dujų kaupimasis, skrandžio skausmai, refliuksas, rėmuo, vidurių užkietėjimas ar viduriavimas, galvos svaigimas, skausmas, pykinimas, vėmimas, skonio pokyčiai ar apetito stoka. Taip pat gali pasireikšti rimtesni šalutiniai poveikiai, tokie kaip kasos uždegimas, kasos onkologinis susirgimas, diabetinė retinopatija (tinklainės kraujagyslių pažeidimas, galintis sukelti apakimą), inkstų pažeidimas, tulžies pūslės akmenligė, skydliaukės onkologiniai susirgimai“, – vardija G. Tautkevičienė.

Jei vaistas vartojamas svorio kontrolei reguliuoti, nutraukus vartojimą du trečdaliai svorio po kurio laiko sugrįžta, o kai kuriems numesti kilogramai gali sugrįžti ir su kaupu. Vaisto efektas jaučiamas tik tol, kol yra vartojamas, mat jis medžiagų apykaitos sutrikimų negydo.

Ieško vaisto skysčiams išvaryti

Vaistininkė teigia dažnai susidurianti su ieškančiais receptinių vaistų atsiradus pertekliniams skysčiams organizme – ši būklė pasireiškia kūno patinimu.

„Įprastai ši vaistų grupė skiriama sergant širdies ir kraujagyslių ligomis, ypač kai nustatoma, kad širdžiai sunkiau dirbti. Šie vaistai palengvina širdies darbą, skysčių perteklius nebesikaupia. Tačiau atsiranda nauja tendencija, kai šios grupės vaistų ieško sveiki žmonės, kamuojami patinimų, norintys numesti svorio, nes teta, kaimynė ar draugė pasakė, kad tai labai geras vaistas. Tada pacientas neieško priežasties, kodėl jam atsiranda patinimai“, – pažymi G. Tautkevičienė.

Dėl to kyla dvi problemos. Viena, kad atsiradęs simptomas signalizuoja, jog kažkuri organizmo vieta sutrikusi ir reikalinga pagalba. Ilgainiui nesuteikta pagalba gali nulemti rimtesnės ligos atsiradimą, nes šie preparatai, vartojami ne pagal diagnozę, šalina simptomą, bet ne priežastį.

„Antra – vaistai turi šalutinį poveikį, ir ilgainiui netinkamai taisydami vieną dalį, gadiname kitą. Pvz., šios grupės vaistai šalina elektrolitus, o atsiradus jų trūkumui, taip pat atsiranda ir neritmingas širdies darbas, raumenų mėšlungis. Gali sumažėti kraujo spaudimas, atsirasti galvos skausmas, svaigimas, virškinimo trakto sutrikimai, kepenų ir inkstų veiklos pažeidimai“, – aiškina „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.

Nori greito rezultato

Kalbėdama apie priežastis, kodėl pacientai imasi tokių sveikatai žalingų metodų, G. Tautkevičienė sako, kad pagrindinė priežastis yra greito rezultato noras nededant didelių pastangų.

„Kur kas patogiau išgerti ar susileisti vaisto dozę, nei keisti gyvenimo įpročius, tačiau viskas turi savo pasekmes. Dažnai žmonės nusivilia, kad pradžioje pradėjus gydymą ir kartu mitybos pokyčius, padidinus fizinį aktyvumą, rezultato greitai nesulaukiama. O nematant norimo greito rezultato, nusvyra rankos, imama ieškoti kitų būdų, tikintis, kad yra lengvesnis kelias. Ir tada internetinėje erdvėje atrandama reklama, kuri atitinka išsikeltus lūkesčius, bet reklamuojamo produkto ar metodo poveikis nebūtinai yra saugus, o galbūt ir žalingas“, – dalijasi įžvalgomis vaistininkė.