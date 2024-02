Prasta ir netgi pavojinga tiltų būklė – tokias žinutes vis dažniau išgirstame iš saugumo ekspertų visoje Lietuvoje.

Šie pranešimai kelia nerimą tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems, kurie įveikdami senesnius tiltus, baiminasi tragiškų pasekmių – į atmintį visiems vis dar lenda Kleboniškių tilto Kaune griūtis 2023 m. vasarį.

„Sūduvos gidas“ nusprendė pasidomėti, kokia situacija yra Suvalkijoje: ar čia esantys tiltai yra saugūs ir kaip dažnai vyksta jų patikra.

Tiltų saugumui – itin didelis dėmesys

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) Komunikacijos skyriaus komunikacijos vadybininkė Eglė Nemanytė teigia, kad LAKD saugus eismas yra prioritetas, todėl didelis dėmesys skiriamas tiltų ir viadukų tvarkymui.

Šiuo metu Lietuvoje valstybinės reikšmės keliuose yra 109 blogos būklės tiltai, kuriuos būtina tvarkyti, todėl jų priežiūra vykdoma nuolatos.

Atstovės teigimu, šiais metais šių darbų tempo mažinti neketinama – planuojama, jog remonto darbai bus vykdomi per 30 valstybinės reikšmės kelių tinkle esančių tiltų.

Lėšos šiems darbams yra skiriamos valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų tvarkymui, neišskiriant nė vieno regiono.

Pabrėžtina, kad darbams atlikti yra sudaryta Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, paprastojo remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo eilė, pagal kurią yra tvarkomi šie kelio statiniai.

Tiltai Suvalkijoje – saugūs naudoti

Kalbant apie situaciją Suvalkijoje, pateikiama informacija, jog Marijampolės regione iš viso yra 110 tiltų, esančių valstybinės reikšmės keliuose (Marijampolės rajone – 54 vnt.; Šakių rajone – 26 vnt.; Vilkaviškio rajone – 30 vnt.).

E. Nemanytė patikina, kad tiltų apžiūros vyksta kasmet, jų būklė vertinama 2-5 balų skalėje (5 balai – gera, 4 balai – pakankamai gera, 3 balai – prasta, 2 balai – bloga).

LAKD komunikacijos vadybininkė atkreipia dėmesį, kad visais tiltais važiuoti yra saugu, o atlikus tilto apžiūrą ir nustačius, kad dėl eismo tilto būklė gali blogėti, nedelsiant imamasi reikalingų ir saugumą užtikrinančių veiksmų: įvedami eismo apribojimai, atliekami mažesnės apimties ir smulkūs remonto darbai.

Remiantis LAKD 2023 m. apžiūrų duomenimis, Marijampolės rajone 23 tiltų būklė vertinama kaip gera, 13 tiltų būklė pakankamai gera, 12 tiltų būklė patenkinama, 3 tiltų būklė bloga ir 3 tiltai remontuojami/perstatomi (šie tiltai yra magistraliniame kelyje „Via Baltica“).

Blogos būklės yra tiltas per Kokę, tiltas per Šlavantą ir tiltas per Reketiją.

Siekiant išvengti galimų tragedijų, Kelių direkcijos tiltų priežiūros ekspertai skiria papildomą dėmesį, vykdo periodines ir dažnesnes tiltų apžiūras, atlieka tiltų būklės pasikeitimų vertinimus, tad jokie papildomi eismo apribojimai važiuojant šiais tiltais šiuo metu nėra taikomi.

Šakių rajone, 2023 metais nustatyta, kad 6 tiltų būklė gera, 11 tiltų būklė pakankamai gera, 8 tiltų būklė patenkinama ir 1 tilto būklė bloga – blogos būklės yra tiltas per Šešupę.

Anot vadybininkės, šiuo metu yra ruošiamas tilto rekonstravimo projektas, o kol projektas bus parengtas yra atliekama nuolatinė priežiūra bei atlikti tam tikri darbai – sutvarkyta vandens nuleidimo sistema ir išplovos.

Vilkaviškio rajone fiksuojama, kad 2 tiltų būklė gera, 10 tiltų būklė pakankamai gera, 16 tiltų būklė patenkinama ir 2 tiltų būklė bloga.

Remiantis apžiūromis, blogos būklės yra tiltas per Širvintą.

Kaip ir Šakiuose, kur rengiamas tilto per Šešupę rekonstravimo projektas, analogiška situacija vykdoma ir šiuo atveju. Tiesa, vairuotojams naudojantis tiltu taikomi nedideli ribojimai: kad eismas tiltu vyktų saugiai ir tilto būklė neblogėtų, laikinai iki 4,2 m pločio susiaurinta važiuojamoji dalis.

Priežiūra vykdoma nuolatos

Efektyviam stebėjimui ir darbų vykdymui, sudaryta Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, paprastojo remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo eilė, pagal kurią yra tvarkomi šie kelio statiniai.

LAKD komunikacijos vadybininkė Eglė Nemanytė užtikrina, kad tiltai stebimi vieną kartą per ketvirtį, o geresnės būklės tiltai – vieną kartą per metus.

Nustačius, kad tilto būklė yra bloga ir tiltu važiuoti gali būti nesaugu, nedelsiant imamasi papildomų priemonių, kad būtų užtikrintas saugus eismas, pvz., susiaurinama važiuojamoji dalis, ribojamas transporto priemonių svoris ir (ar) aukštis, atliekama nuolatinė priežiūra ir pan., todėl gyventojų nerimui pagrindo nėra.