Ką pirmiausia darote, kai važiuojant automobiliu staiga pradeda lyti? Žinoma, įjungiate valytuvus. Jie užtikrina ne tik tinkamą matomumą, bet ir saugų važiavimą. Tad kaip pasirinkti valytuvus, kurie automobiliui būtų geriausi?

Automobilių remonto paslaugų paieškos platformos motointegrator.com atstovo Mindaugo Šerėjaus teigimu, gamintojai nurodo, kad valytuvų gumelės atlaiko nuo 6 mėnesių iki metų. Specialistų vertinimu, per neilgą važiavimą smarkiai lyjant valytuvai atlieka net pusę milijono judesių. Tai sudaro beveik tūkstančio kilometrų atstumą. O tokių situacijų per metus gali būti dešimtys. Be to, verta paminėti, kad gamintojų nurodomas automobilio valytuvų eksploatacijos laikas yra tik orientacinis. Taigi jis gali būti tiek trumpesnis, tiek ilgesnis.

„Automobilio valytuvai gali atlaikyti net ir keletą metų, pavyzdžiui, kai automobilis eksploatuojamas tik retkarčiais ir didžiąją metų dalį stovi garaže. Tai, kad automobilio valytuvai yra gerokai susidėvėję ir turi būti pakeisti, rodo keli dalykai. Pagrindinis – tai dryžiai, atsirandantys ant stiklo apipurškus jį plovimo skysčiu, nes valytuvai nenuvalo visų nešvarumų. Be to, vairuotojas turi atkreipti dėmesį į garsų valytuvų veikimą ir patikrinti, ar valytuvų gumelių galiukai neužlūžę“, – pabrėžia M. Šerėjus.

Trys svarbūs dalykai, padėsiantys išsirinkti valytuvus

Priešingai, nei gali atrodyti, išsirinkti valytuvus nėra lengva užduotis. Pirmiausia vairuotojas turi žinoti, kokio ilgio valytuvų jam reikia. Kai automobilyje yra trys valytuvai, dažniausiai kiekvieno jų ilgis būna skirtingas. Bet tai nedidelė bėda – automobilių dalių parduotuvės turi katalogus, pagal kuriuos tinkamas dalis konkrečiam automobilio modeliui parinkti nesunku.

„Antra, reikia pasirinkti gamybos technologiją – rinkoje galime rasti dvejopų valytuvų: tiesių (berėmių) ir klasikinių (su rėmeliu). Pasirinkimas priklauso nuo vairuotojo poreikių ir galimybių. Valytuvai su rėmeliais yra pigesni. Tai jų pagrindinis pranašumas. Berėmiai valytuvai yra kitokie – plokšti, todėl aerodinamiškesni ir geriau priglunda prie stiklo. Be to, jie nerūdija ir gerai veikia net esant stipriems vėjo gūsiams. Ar jie turi trūkumų? Taip, jie susiję su priekinio stiklo gaubtumu, dėl to sumažėja valytuvo standumas ir jis blogiau priglunda prie stiklo“, – paaiškina M. Šerėjus.

Trečias dalykas, į kurį būtina atkreipti dėmesį, – kainų grupės pasirinkimas. Taip, kaina daugeliui yra labai svarbi, bet šiuo atveju nereikėtų taupyti. Automobilio valytuvai – transporto priemonės saugos elementas, todėl jie turėtų būti iš ne mažesnių nei vidutinių kainų grupės arba pagaminti žinomo gamintojo.

Nematomasis valytuvas

Automobilių valytuvai – būtinas transporto priemonės elementas, todėl vairuotojai turėtų rūpintis ne tik jų būkle, bet ir mechanizmu, valdančiu jų veikimą. Valytuvų funkciją taip pat galima pagerinti. Geras pavyzdys – vadinamasis nematomasis valytuvas.

„Tai speciali priemonė, kuria padengiamas automobilio priekinis langas. Ši priemonė sukuria ant stiklo hidrofobinį sluoksnį ir vanduo nubėga nesušlapinęs paviršiaus. Efektas stiprėja transporto priemonei greitėjant. Nematomojo automobilių valytuvo pranašumas, neabejotinai, yra priimtina kaina. Padengti stiklą šia priemone nesudėtinga. Be to, ji ne tik pagerina vandens nutekėjimą nuo priekinio stiklo, bet ir sulėtina purvo kaupimąsi ant jo – purvas neprilimpa prie stiklo ir neblogina matomumo. O pagrindinis šios priemonės trūkumas – nedidelis veiksmingumas esant mažam greičiui. Taigi mieste jos nauda menka“, – teigia M. Šerėjus.