Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio „Optibet A lygoje“ bus sužaisti penki 19-ojo turo mačai.

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 22 dieną, 19 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2, 0:2

Trečiasis pirmenybių ratas prasidės akistata Žemaitijoje.

Prieš rinktinių pertrauką džiugiečiai demonstravo neblogą formą ir išsiskirdavo lygiosiomis su pajėgiomis ekipomis, ypač žaisdami savo sirgalių akivaizdoje. Pastarasis mačas baigėsi triuškinama nesėkme Panevėžyje, tačiau gerų atkarpų netrūko ir Aukštaitijos sostinėje. „Džiugas“ sužaidė kontrolines rungtynes – įveikė „Jelgava“ komanda. Nuo vasaros pradžios Telšių klubas sulaukė į rikiuotę grįžusių futbolininkų, be to, žemaičiai pasižymi tuo, jog bent sykį per metus iš žalgiriečių sugeba atimti taškus.

„Žalgiris“ po dviejų ratų su 37 taškais rikiuojasi trečias – per pastarąsias penkerias rungtynes iškovotos vos dvi pergalės. Tai leido atitrūkti „Panevėžiui“, nuo kurio atsiliekama 6 taškais. Rinktinių pertraukos metu čempionai krovė baterijas Birštone, savo ruožtu, praėjusių metų identiškas vizitas Druskininkuose įplieskė geresnius rezultatus vietiniame ir tarptautiniame fronte. Didžiausi „Žalgirio“ rūpesčiai – atakuojant, pelnyti vos 26 įvarčiai bei komandoje rezultatyvumu kiek labiau išsiskiria tik Mathiasas Oyewusi.

„Kauno Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“. Birželio 22 dieną, 20 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:2, 3:0

Laikinosios sostinės ekipa sieks nutraukti nelaimėtų dvikovų seriją.

Traumų kamuotas „Kauno Žalgiris“ atitolo nuo pirmojo trejeto – sužaista tris kartus iš eilės lygiosiomis, o per pastaruosius šešis mačus iškovota vos viena pergalė. Be to, iškovotas laimėjimas prieš Alytaus DFK „Dainava“ irgi nebuvo itin užtikrintas. Kauniečiai daugiau negu dvi savaites nerungtyniavo, tad į rikiuotę galėjo sugrįžti vienas iš kelių traumas patyrusių futbolininkų. Mariaus Stankevičiaus kariauna sieks nutraukti prastą atkarpą, kadangi po to reikės rungtyniauti su trimis čempionato lyderiais.

„Sūduva“ po puikaus gegužės mėnesio ne taip sėkmingai pradėjo birželį, nors buvo žaidžiama su turnyro lentelės konkurentais. Per tris mačus buvo iškovotas vos vienas taškas bei per artimiausią mėnesį lauks net keli mačai su pirmojo penketo atstovais. Rinktinių pertraukos metu Marijampolės komanda atsisveikino su portugalu Diogo Coelho, tad kairiajame krašte dar dažniau turėtume matyti Žygimantą Baltrūną. Žaisti su „Kauno Žalgiriu“ sūduviečiams šiemet ne itin sekasi – per du tarpusavio mačus praleisti 7 įvarčiai.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Alytaus DFK „Dainava“. Birželio 24 dieną, 13 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 0:1

Šeštadienį į kovą stos ekipos, kurios yra iškovojusios po 21 tašką.

Labai banguotą pirmą sezono pusę sužaidė mėlynai balti per 17 mačų patyrė net 10 pralaimėjimų ir tik dėl geresnių tarpusavio rungtynių rezultatų rikiuojasi penkti. „Hegelmann“ komanda jau laukia į rikiuotę sugrįžtančių poros svarbių žaidėjų – Michaelo Thuique bei Augustino Klimavičiaus, be to, į Kauno rajono klubą sugrįžo praėjusiais metais žibėjęs Alexas Souza. Iki rugpjūčio mėnesio Andriaus Skerlos kariauna žais keletą mačų su apatinės turnyro lentelės dalies komandomis, tad trečiojo rato starte galima pagerinti savo poziciją.

„Dainava“ ir toliau demonstruoja savotišką stabilumą – po poros pralaimėjimų buvo įveikta Marijampolės „Sūduva“, po nesėkmės prieš „Panevėžį“ – gana užtikrintai atsilaikyta prieš Vilniaus „Žalgirį“. Nors komanda jau kurį laiką rungtyniauja be aiškiai išreikštų puolėjų, tačiau gali sulaukti vieno sugrįžimo. Nigerietis Kazeemas Aderounmu II lygos mače prieš Gargždų „Bangą B“ pelnė du įvarčius ir gali pasirodyti dvikovoje Kaune. Dainaviečiai rikiuojasi šešti ir iškovoję pergalę galėtų pakilti laipteliu aukščiau. Dėl diskvalifikacijos nerungtyniaus Peteris Ademo.

FA „Šiauliai“ – Vilniaus „Riteriai“. Birželio 24 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:1

Lygiosiomis dažnai rungtyniavę šiauliečiai būsimus varžovus lenkia 23 taškų pranašumu.

FA „Šiauliai“ per penkis pastaruosius mačus keturis kartus sužaidė lygiosiomis, atsiliko nuo „Panevėžio“ ir turi tiek pat taškų, kiek ir „Žalgiris“. Šiose rungtynėse Saulės miesto ekipa turės netekčių – dėl diskvalifikacijų žaisti negalės Gabrielius Micevičius bei Danielis Romanovskis, taip pat traumą patyrė Egidijus Vaitkūnas. Be to, dalis svarbių žaidėjų atstovavo rinktinei, tad galbūt pamatysime daugiau rotacijų starto sudėtyje. Artimiausiomis dienomis FA „Šiauliai“ sužais sudėtingą trejų rungtynių atkarpą.

„Riteriai“ buvo vienintelė ekipa, kuriai antrame rate nepavyko iškovoti pergalės. Sostinės ekipa nugalėjo vos porą sykių ir su 14 taškų žengia devinta, rinktinių pertraukos metu buvo atsisveikinta su lūkesčių nepateisinusiu puolėju Nathanu Palafozu ir sporto direktoriumi Tadu Simaičiu. Pastarajame mače Marijampolėje „Riterių“ sudėtis buvo itin nukraujavusi, tiesa, per dvi savaites ekipos gretos gali papilnėti – vienas iš į rikiuotę grįžtančių futbolininkų yra mače su „Žalgiriu“ traumą patyręs Ianas Soleras.

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Birželio 25 dieną, 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4, 0:2

Retai pralaiminti „Banga“ susigrums su varžovu, iš kurio šiemet neatėmė taškų.

Gargždų klubas per pastaruosius šešis mačus patyrė vos vieną pralaimėjimą – geriausia sezono atkarpa leido su 19 taškų pakilti į 7-ąją vietą. „Banga“ atsisveikino su trimis žaidėjais: daug nežaidusiu duetu – Caca Basilio bei Wilsonu Felipe ir vienu iš lyderių Renanu Paulino. Tiesa, visas trejetas prie pagėrėjusių komandos rezultatų neprisidėjo. Šeimininkai neturės savo gretose svarbaus žaidėjo – dėl diskvalifikacijos žaisti negalės Robertas Vėževičius, kuris pelnęs įvartį bei atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus.

Po trejų nelaimėtų iš eilės rungtynių, per kurias buvo pelnytas vos vienas įvartis, „Panevėžys“ sugebėjo atsitiesti – iškovotos trys pergalės. Po poros sudėtingesnių laimėjimų panevėžiečiai vėl pademonstravo savo puolimo potencialą, kai keturi įvarčiai krito į „Džiugo“ vartus. Rinktinių pertraukos metu Aukštaitijos sostinės ekipa įveikė Latvijos čempionato lyderius „Riga“ futbolininkus bei pasipildė vidurio gynėju Kasparu Dubra. Pora savaičių leido apsilaižyti žaizdas kai kuriems žaidėjams, tad rotacija Gargžduose gali būti gilesnė.