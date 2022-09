Antradienį ir trečiadienį bus sužaistos ketverios „Optibet A lygos“ 26-ojo turo rungtynės.

Marijampolės „Sūduva“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugsėjo 6 dieną 20 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 2:2

Šios savaitės akistatos startuos įdomia turnyro lentelės kaimynų dvikova.

„Sūduva“ ketvirtfinalyje iškrito iš „Hegelmann LFF taurės“, tačiau Lietuvos čempionate pastaruoju metu nuskynė nemažai „darbinių“ pergalių bei su 42 taškais rikiuojasi 5-oje pozicijoje. Pagal prarastus taškus sūduviečių situacija yra kiek geresnė, visgi, į esminius klausimus atsakys dvikovos su tiesioginiais konkurentais, kurios šiemet klostosi ne itin sėkmingai. Po ketverių metų pertraukos į „Sūduva“ sugrįžęs puolėjas Karolis Laukžemis jau galės padėti Marijampolės klubui artimiausiame mače, taip dar labiau praplėsdamas opcijas tarp puolėjų.

Mėlynai balti vėl neatrodė prasčiau negu varžovai, bet žaidybinio ir vieno žaidėjo pranašumo antrame kėlinyje pergalingu įvarčiu prieš „Panevėžį“ paversti nepavyko. „Hegelmann“ ekipa per pastarąsias penkerias rungtynes nugalėjo tik kartą bei per likusią sezono dalį beveik visą laiką žais su tiesioginiais konkurentais. Pagal prarastus taškus Kauno rajono klubas nusileido į 4-ąją vietą, tiesa, į rikiuotę grįžo rezultatyviausias komandos žaidėjas Vilius Armanavičius. „Optibet A lygoje“ „Hegelmann“ futbolininkai prieš „Sūduvą“ rungtyniauja sėkmingai ir jeigu nugalės antradienį Marijampolėje, abi šias komandos skirs 10 taškų praraja.

„Kauno Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Rugsėjo 7 dieną 18 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 2:1

Varžovus besivejantys žalgiriečiai gali po labai ilgos pertraukos pakilti iš 6-osios vietos.

Po pralaimėjimo prieš „Panevėžį“ „Kauno Žalgiris“ sužaidė šešerias rungtynes, per kurias iškovojo net 14 taškų. Nepaisant to, kad dažniausiai buvo įveikiamos apatinėje turnyro lentelės pusėje žengiančios komandos, žalgiriečiai pradėjo demonstruoti solidesnę gynybą ir vis daugiau žaidėjų įvarčiais prisideda prie žibančio Antono Fase. Pastarasis saugas per 7 mačus yra įmušęs net 4 įvarčius, apie save priminė Michaelas Thuique, o Nerijaus Valskio rezultatyvios akimirkos irgi kažkada ateis. Kauniečiams liko gana dėkingas tvarkaraštis, tad norint kilti aukščiau, tokiuose mačuose būtina skinti pergales.

Vis dėlto lengva „Kauno Žalgiriui“ nebus, kadangi telšiškiai su Aldairu Ferreira bei Noeliu Mbo priešakyje turi potencialo kelti labai daug problemų – tuo įsitikino ir Vilniaus „Žalgiris“, kurio pergalių serija buvo nutraukta. „Džiugas“ tęsia lenktynes su Gargždų „Banga“, tačiau norint pasivyti varžovą, būtina kurti staigmenas bei skinti pergales. Praėjusios savaitės rungtynėse džiugiečiai atliko vos du keitimus – gretos ant atsarginių žaidėjų suolo buvo itin praretėjusios. Šį kartą Telšių komanda neturės diskvalifikuotų futbolininkų, tad galbūt į Kauną atvyks su gausesnėmis pajėgomis.

„Jonava“ – Gargždų „Banga“. Rugsėjo 7 dieną 19 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 1:1

Petro Kušlyko kariauna turi labai gerą galimybę pagaliau įsirašyti pirmąją pergalę šiemet.

„Jonava“ rungtynėse su Vilniaus „Riteriais“ patyrė ketvirtą pralaimėjimą iš eilės, tačiau pirmoji išsiveržė į priekį bei žaidybiniu atžvilgiu varžovams pernelyg nenusileido. Komandoje vis labiau savo kovingumu išsiskiria tokie žaidėjai kaip Ernestas Astachovas, Artiomas Radčenka bei Richardas Rodriguezas, vis aštriau rungtyniauja Juanas Jorrinas. Šiame sezone „Jonava“ abu savo taškus pasiekė mačuose svečiuose, tad atėjo puiki proga tą daryti žaidžiant namuose. Šeimininkams šį sykį negalės padėti diskvalifikuotas puolėjas J. Jorrinas.

Kita vertus, „Bangai“ ši dvikova – irgi puiki proga džiaugtis gana retu laimėjimu, kuris „Džiugo“ nesėkmės atveju leistų atotrūkį padidinti iki 8 taškų. Įvertinus tai, koks tvarkaraštis laukia Gargždų bei Telšių komandų, gargždiškių laimėjimas juos labai priartintų prie to, kad čempionatas būtų baigtas 8-oje vietoje. „Banga“ pastaruoju metu klimpsta puolime, tačiau komandai galės jau padėti Renanas Paulino, arti sugrįžimo į rikiuotę yra Mauricio Pinto bei Shogo Yoshikawa. Tiesa, rungtynėse Jonavoje tikrai nepamatysime Ernesto Stočkūno, kuris šiam susitikimui yra diskvalifikuotas.

„Panevėžys“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugsėjo 7 dieną 20 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 3:0

Trečiadienį taip pat įvyks įdomus susidūrimas tarp 3-iąją bei 4-ąją vietas užimančių klubų.

„Panevėžys“ po sugrįžimo iš UEFA Konferencijų lygos nedemonstruoja akiai itin patrauklaus žaidimo, nepavyksta išlaikyti vartų „sausų“, tačiau rezultato atžvilgiu ne viskas pieština niūriomis spalvomis. Po dviejų pralaimėjimų iš eilės buvo iškovotos dvi pergalės bei išvykoje nepralaimėta „Hegelmann“ futbolininkams. Valdo Urbono kariauna žais gana nemažai rungtynių prieš apatinėje turnyro dalyje žengiančias komandas, tad tarpusavio mačuose su tiesioginiais konkurentais turėtume matyti atsargų žaidimą. „Panevėžį“ už išpirką paliko Joshua Akpduje, taip pat šiam mačui diskvalifikuotas taip pat vidurio gynėju galintis žaisti Wandersonas Melo.

„Riteriai“, likus sužaisti devynis mačus iki čempionato pabaigos, jau yra iškovoję beveik tiek pat taškų, kiek ir praėjusiais metais. Pablo Villaro treniruojama komanda sėkmingai rungtyniauja prieš apatinės turnyro lentelės dalies atstovus, tačiau pastaruoju metu dvikovos su tiesioginiais konkurentais įprastai baigiasi nesėkmėmis. Po itin skaudaus pralaimėjimo „Hegelmann LFF taurėje“ vienareikšmiškai pozityvu tapo pergalė prieš „Jonavą“, taip pat gerai nuteikia vėl įvarčius pradėjęs mušti puolėjas Gytis Paulauskas bei keli į rikiuotę grįžę žaidėjai.