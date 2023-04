Nuo penktadienio iki sekmadienio „Optibet A lygoje“ įvyks 11-ojo turo rungtynės.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 28 dieną, 18 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių Kauno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2.

Penktadienio vakarą Kaune startuos 11-asis „Optibet A lygos“ turas.

Kauno rajono „Hegelmann“ forma ir toliau banguoja – tai kauniečiams trukdo kovoti dėl aukštesnių pozicijų čempionate. Praėjusiame ture mėlynai balti nepralaužė Alytaus DFK „Dainava“ gynybos bei svečiuose patyrė apmaudų pralaimėjimą, kuris jau buvo šeštasis. Andriaus Skerlos auklėtiniai, nors praėjusiame mače nepasižymėjo, turi daug potencialo puolime, tačiau neretai kortas sumaišo gynyba bei nesėkmingas vartininkų žaidimas. Mėlynai balti vėl 6 taškais atsilieka nuo „Kauno Žalgirio“ ir sieks revanšo už patirtą nesėkmę pirmame rate. Prieš 11-ojo turo startą „Hegelmann“ klubas savo kraityje turi 12 taškų bei žengia šeštas.

Marijampolės „Sūduva“ per pastaruosius tris mačus nepelnė nė vieno įvarčio bei savo sąskaitos taškais nepapildė. Sūduviečių bloga atkarpa lėmė ir tai, jog pagal praleistų įvarčių skaičių marijampoliečiai nusileidžia tik Telšių „Džiugui“, o be kelių svarbių žaidėjų rungtyniaujanti komanda dantų nerodo ir puolime. Įdomu, jog nei viena, nei kita ekipa šiais metais dar nė karto nesužaidė lygiosiomis. Oleksijus Zbunis surinko 4 geltonas korteles šiais metais, todėl padėti komandai ateinančioje dvikovoje negalės. Dovydo Lastausko kariauna rikiuojasi aštunta, turėdama 9 taškus.

„Panevėžys“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 29 dieną, 13 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:0.

Sostinės ekipa išvykoje testuos dar nė karto nepralaimėjusius lyderius.

Po FA „Šiauliai“ kluptelėjimo „Panevėžys“ nuo artimiausių persekiotojų nutolo 5 taškais – lyderių šiais metais įveikti dar nepavyko niekam. Panevėžiečiai dominuoja visose skiltyse: daugiausiai įvarčių įmušė Ariagneris Smithas, daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko Jeffrey Sarpongas, o „sausus“ vartus praėjusiame ture išlaikęs Vytautas Černiauskas pavijo Luką Paukštę. Tiesa, šį kartą varžovus nugalėti „Panevėžiui“ nebus taip lengva, kadangi vilniečiai po truputį demonstruoja vis geresnį žaidimą bei bus kupini noro pasiekti revanšą. Prieš prasidedant 11-ajam turui lyderystę dar labiau įtvirtinę panevėžiečiai savo sąskaitoje turi 26 taškus.

„Riteriai“ per porą mačų įsirašė 4 taškus, o puolėjas Ebuka Onah abiejose dvikovose pelnė po įvartį. Sostinės ekipa pasidžiaugti gali ir tuo, jog pasižymėti pavyko prieš šiauliečius, kurie prieš tai kamuolio iš vartų tinklo netraukė net 4 turus paeiliui. Vyr. treneris Vladimiras Jankovičius gali verstis pakankamai gilia rotacija, kadangi dėl traumos kurį laiką nerungtyniauja tik Ianas Soleras, o varžovai netekčių turi daugiau. „Riteriai“, savo kraityje turėdami 10 taškų, užima 7-ąją čempionato vietą bei nuo pirmojo ketverto atsilieka 8 taškais.

Alytaus DFK „Dainava“ – Telšių „Džiugas“. Balandžio 29 dieną, 17 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Alytiškiai savo sirgalių akivaizdoje sužais trečias rungtynes paeiliui.

„Dainavos“ futbolininkai praėjusiame ture nutraukė įvarčių badą – rungtynių pabaigoje pasižymėję dainaviečiai palaužė „Hegelmann“ ekipą. Tiesa, įvartis buvo pelnytas ne iš žaidimo, o nuo 11 metrų atžymos, nuo kurios antrąjį dzūkų baudinį šiais metais realizavo tas pats Stanislavas Sorokinas. Nors kamuolys į vartų tinklą buvo pasiųstas po daugiau nei mėnesio pertraukos, visgi, Alytaus komandos futbolininkai ir toliau išlieka įmušę mažiausiai įvarčių lygoje. „Dainava“ po pergalės praėjusiame ture su 13 taškų pakilo į 5-ąją turnyro lentelės poziciją. Laimėjimas namuose nuo tiesioginių konkurentų leistų dar labiau atitolti.

Iš gilios duobės neišlipantis „Džiugas“ patiria pralaimėjimus ir šią prastą seriją nutraukti sieks Alytaus stadione. Nors „Dainava“ šiais metais yra sunkiai įkandamas riešutėlis, tačiau prieš tai žemaičiai sužaidė su visomis pirmojo trejeto ekipomis, todėl neabejotina, jog telšiškiams tai bus kiek parankesnės rungtynės. „Džiugo“ gretose stringa ne tik gynyba, bet ir puolimas – pastarąjį sykį įvartį įmušė prieš kiek daugiau nei mėnesį bei tai padarė žaisdami prieš „Kauno Žalgirį“. Prieš 11-ojo turo pradžią Telšių komandos atstovai turi vos 4 taškus bei toliau išlieka paskutiniai.

FA „Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“. Balandžio 29 dieną, 18 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Paskutinės šeštadienio rungtynės tarp gerą žaidimą demonstruojančių ekipų įvyks Šiauliuose.

„Šiauliai“ iki akistatos su „Riteriais“ kamuolio iš vartų tinklo netraukė ketveriose rungtynėse paeiliui, tačiau dar sykį atsitiesė, kai pirmi praleido įvartį. Po šio kluptelėjimo šiauliečiai nuo pirmosios „Optibet A lygos“ vietos nutolo 5 taškais. Praėjusiame mače po keitimo pasirodęs bei puikiai į žaidimą įsiliejęs Gabrielius Micevičius pelnė pirmąjį savo įvartį šiame sezone ir vaidina vis svarbesnį vaidmenį rotacijoje. Abiejų komandų tarpusavio dvikovoje „Šiauliams“ vis dar nėra pavykę nugalėti varžovų iš Kauno. Šiaulių miesto komanda po 10 turų yra surinkusi 21 tašką bei žengia antra.

„Kauno Žalgiris“ praėjusį sekmadienį sutriuškino „Sūduvos“ futbolininkus, o nuo būsimų varžovų atsilieka tik 3 taškais. Kauniečių pergalės atveju, abi komandos turėtų vienodą jų kiekį. Dvikovoje prieš marijampoliečius visus tris įvarčius pelnė besiginantys žaidėjai, vienas iš jų – Edvinas Girdvainis, kuriam pasižymėti pavyko antrose rungtynėse paeiliui. Pagal įmuštų įvarčių rodiklį žaliai balti nusileidžia vos vienai komandai – „Panevėžiui“. Kauniečiai per sužaistas 10 rungtynių surinko 18 taškų bei užimą 4-ąją poziciją.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris. Balandžio 30 dieną, 17:55 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1.

11-ąjį turą vainikuos rungtynės Gargžduose, kurios nuo 17.30 val. bus transliuojamos TV6 kanalu.

„Bangos“ futbolininkai namuose priims dar vieną grandą bei po šio turo bus sužaidę su visais pirmojo trejeto atstovais iš eilės. Abu praėjusius mačus gargždiškiams pergalės nuskinti nepavyko, o šį kartą varžovas laukia ne ką lengvesnis. Čempionato pradžioje susitikus šioms komandoms Gargždų miesto atstovai vienintelį įvartį prieš Vilniaus „Žalgirį“ praleido tik rungtynių pabaigoje, tačiau ir žalgiriečių forma tuo metu buvo prastesnė. Nemalonus atvejis nutiko pastarosiose „Bangos“ rungtynėse – į aikštę antrojo kėlinio pradžioje išėjęs Wilsonas Felipe ją dėl traumos palikti turėjo vos po keliolikos minučių, be to, Ričardas Šveikauskas taip pat dar nėra šimtu procentų pasiruošęs. Davido Afonso kariauna su 7 taškais užima priešpaskutinę čempionato vietą.

„Žalgirio“ gynyba pastaruoju metu dirba be priekaištų – per praėjusias keturias dvikovas vartai visus kartus išliko „sausi“, o prie to stipriai prisidėjo puikiai rungtyniaujantis Edvinas Gertmonas. Kadangi „Šiauliai“ ir „Kauno Žalgiris“ žais tarpusavyje, vilniečių pergalės atveju, sostinės ekipa galėtų arba pavyti Saulės miesto atstovus, arba šiek tiek atsiplėšti nuo 4-oje pozicijoje esančių kauniečių. Nors nė vieno iš Vladimiro Čeburino auklėtinių nėra rezultatyviausiųjų sąraše, tačiau įvarčius pelno daug skirtingų žaidėjų. Žalgiriečiai „Optibet A lygoje“ žengia treti bei savo sąskaitoje turi 20 taškų.