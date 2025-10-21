Pirmadienį, 08:37 val. gautas pranešimas, kad Marijampolės sav., Mokolų sen., Tursučių k., Sarakų g. dega ūkinis pastatas.
Atvykus ugniagesiams, ūkinis pastatas degė atvira liepsna.
Pastato viena dalis (kluonas) medinė, be perdengimo, kita dalis mūrinė, perdengimas medinis.
Stogas dengtas šiferiu.
Gaisro metu sudegė pastato stogas, išdegė medinė dalis (10×10 m).
Sudegė viduje buvusios malkos, ūkio ir namų apyvokos daiktai.
Apsaugotas medinis gyvenamasis namas (10×10 m), stovintis maždaug 10 m atstumu ir kiti du ūkiniai pastatai, esantys maždaug 7 m atstumu.
Šaltinis: PAGD prie VRM