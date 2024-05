Naujausias tyrimas atskleidė, jog dirbtinis intelektas gali ženkliai prisidėti prie darbo efektyvumo gerinimo.

„Microsoft” įvardino „11-kart-11 lūžio tašką”

„Microsoft” atliktas tyrimas apie dirbtinio intelekto (DI) panaudojimą šiuolaikiškose darbo vietose atskleidė, kad „Copilot” sparčiai kuria vertę. Vartotojai pranešė, kad kasdien sutaupo bent po 11 minučių ir pagerina savo produktyvumą, auga jų pasitenkinimas darbu ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, pavyksta sumažinti susitikimų, kuriuose reikia dalyvauti, skaičių.

Atlikdama šį tyrimą, „Microsoft” ėmėsi nuodugniai tirti, kaip žmonės ir komandos prisitaiko prie šios revoliucinės dirbtinio intelekto technologijos. Bendrovė išnagrinėjo „Copilot” naudojimą su „Microsoft 365″ kaip tipišką DI pavyzdį.

„Microsoft Copilot” yra dirbtinio intelekto įrankis, skirtas padėti atlikti užduotis, ieškoti informacijos, generuoti kūrybinius tekstus ir net kodą. Jis pozicionuojamas kaip „kasdienis dirbtinio intelekto kompanionas” ir pasiekiamas įvairiose „Microsoft” platformose, įskaitant „Windows”, „Edge”, „Office” programas ir „Bing”. „Copilot” yra pokalbių sąsaja, leidžianti ieškoti konkrečios informacijos, generuoti tekstą, pvz., el. laiškus ir santraukas, bei kurti vaizdus pagal rašomas tekstines užklausas.

„Copilot” galimybės buvo įvertintos atliekant įvairias dažniausiai darbo vietoje atliekamas užduotis, pademonstruojant jo galimybes sutaupyti apčiuopiamą laiko kiekį bei padidinti našumą. Pavyzdžiui, „Copilot” supaprastina išsamių susitikimo užrašų kūrimo procesą automatiškai apibendrindamas diskusijas, veiksmų elementus ir pagrindinius akcentus. Naudodamiesi šiuo įrankiu vartotojai gali sklandžiai konvertuoti rašytinį turinį iš „Word” dokumentų į vizualiai patrauklius „PowerPoint” pristatymus, kurti pasiūlymus klientams ištraukdami reikiamą informaciją, saugomą „SharePoint” dokumentuose, ir pritaikyti turinį pagal savo užklausas.

Tyrimo metu iš viso buvo apklausta 1 300 vartotojų iš įvairių pramonės šakų, siekiant įvertinti DI poveikį produktyvumui ir pasitenkinimui darbu. Vėlesnė analizė nustatė pagrindinius šiuos rezultatus formuojančius veiksnius.

Apibendrinti tyrimo duomenys atskleidė, kad vos 11 kasdien sutaupytų minučių žymi slenkstį, kai vartotojai pripažįsta DI vertę. Per 11 savaičių šios 11 minučių per dieną sutaupo iki 10 valandų – arba visą darbo savaitę kasmet.

Be to, tyrime pabrėžiamas 11 savaičių laikotarpis, per kurį respondentai pastebėjo apčiuopiamą produktyvumo, pasitenkinimo darbu, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros bei susitikimų efektyvumo pagerėjimą – tokį pastebėjimą „Microsoft” vadina „11-kart-11 lūžio tašku”.

Maždaug ketvirčio eigoje DI įrankio naudotojai versle nuolat pranešdavo apie patobulinimus, susijusius su pagrindiniais rodikliais, įskaitant produktyvumą ir susitikimų efektyvumą.

Tyrimas pailiustravo progresyvią naudą, kurią „Copilot” vartotojai patyrė per verslo ketvirtį. Per 6, 10 ir daugiau nei 10 savaičių atitinkamai 67 proc., 70 proc. ir 75 proc. vartotojų pranešė apie padidėjusį produktyvumą; 45 proc., 49 proc. ir 57 proc. nurodė padidėjusį pasitenkinimą darbu; 23 proc., 27 proc. ir 34 proc. pažymėjo, kad pagerėjo darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; o 18 proc., 22 proc. ir 37 proc. teigė, kad susitikimų skaičius sumažėjo.

Lietuvoje dirbtinis intelektas pasitelkiamas vis dažniau, neatsiliekant nuo pasaulinių tendencijų. Remiantis 2023 metų pasauliniu inovacijų indeksu 2023 Global Innovation Index, Lietuva užima 34 vietą iš 132 šalių. 2023 m. vyriausybių parengties dirbtiniam intelektui indekse Government AI Readiness Index 2023 Lietuva užima 35 vietą iš 193 šalių pasaulyje bei 3-ią vietą Rytų Europos regioniniame reitinge.

Kartu su Austrija Lietuva dar 2019 m. Europos Sąjungoje tapo pirmosiomis šalimis, patvirtinusiomis dirbtinio intelekto naudojimo strategiją.

Lietuva kaip ir kai kurios kitos Europos Sąjungos narės Rytų Europos regione (Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija) pasinaudojo ES remiamos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) investicijomis, kuri finansuoja projektus ir reformas, skirtas pasirengti valstybėms narėms pereiti prie žaliųjų ir skaitmeninių technologijų. Lietuvos vyriausybė sujungė šias fondo lėšas su daug kitų investicijų į DI ir skaitmeninę transformaciją – tai ir 15 mln. Eur siekianti finansavimo galimybė DI, blokų grandinės ir robotikos startuoliams pagal RRF priemonę, taip pat – 6 mln. Eur skaitmeninių paslaugų plėtrai naudojant atvirus duomenis bei 115,26 mln. Eur viešojo sektoriaus paslaugų skaitmeninimui skirtas finansavimas.

DI technologijų efektyvumą patvirtina ne tik tyrimų duomenys, bet ir realūs įvairių pramonės šakų įmonių pavyzdžiai visame pasaulyje.

„Volkswagen Group”, pasaulinė automobilių pramonės lyderė, įveikė vertimo iššūkius naudodama dirbtinį intelektą. Pasitelkę neuronų mašinų mokymąsi, įmonė kasmet ženkliai sumažino vertimų į 60 ir daugiau kalbų apdorojimo laiką. Patobulintas tikslumas ir mobilioji prieiga užtikrina greitus ir tikslius vertimus, kurie yra būtini svarbiausiems dokumentams. Be to, jie atitinka ES duomenų reikalavimus.

„Heineken” naudoja technologijas, skatinančias ryšius tarp savo veiklų. Naudodama dirbtinį intelektą, įmonė saugiai tobulina komunikaciją ir tiria įvairias DI programas – nuo vidinių išteklių valdymo iki pardavimo pagalbos vietoje.

„Laliga” transformuoja gerbėjų įsitraukimą, naudodama dirbtinio intelekto įžvalgas, suteikdama naujų galimybių daugiau kaip 2,8 mlrd. gerbėjų visame pasaulyje. Tokios iniciatyvos kaip „Beyond Stats” leidžia gerbėjams mėgautis rungtynių analize realiuoju laiku ir iš paprastų žiūrovų tapti aktyviais dalyviais. Patobulintas saugumas ir išlaidų optimizavimas leidžia bendrovei „Laliga” investuoti į gerbėjams skirtus produktus, skatinančius pajamų augimą ir naujas galimybes sporto įmonėms visame pasaulyje.

Šios tyrimo išvados pabrėžia ilgalaikio DI naudojimo svarbą. Vos 11 minučių kasdien per 11 savaičių sutaupo tiek laiko, kad gali paskatinti reikšmingus organizacinius pokyčius efektyvumo ir našumo srityje. Per 11 savaičių šios 11 minučių kasdien sutaupyto laiko prilygsta visai darbo savaitei kasmet – tai liudija apie DI transformacinį potencialą.