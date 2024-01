UAB „Sūduvos vandenys“ informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino sekančio laikotarpio vandens ir nuotekų tvarkymo kainas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos perskaičiuojamos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl infliacijos, darbo užmokesčio fondo, elektros energijos, mokesčių sąnaudų, bazinėje kainoje įskaičiuotų ir realizuotų kiekių neatitikties, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, investicijų grąžos pokyčio, dėl skolinto kapitalo kainos ir kitų būtinųjų sąnaudų, reikalingų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui. Pagrindinis veiksnys, įtakojantis šiuo metu esančios kainos mažėjimą – energetinių išteklių (elektros ir gamtinių dujų) kainų sumažėjimas, lyginant su praėjusiu perskaičiavimo laikotarpiu.

Įvertinus visus veiksnius, lyginant su dabar galiojančia vidutine 3,27 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazine kaina, perskaičiuota vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina mažėja 0,32 Eur /m3 (9,8 proc.) (geriamojo vandens tiekimo paslaugos kaina mažėja 0,13 Eur/m3, nuotekų tvarkymo paslaugos kaina mažėja 0,19 Eur/m3) ir sudaro 2,95 Eur/m3 (be PVM). Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, lyginant su dabar galiojančia 0,14 Eur/m3 (be PVM) kaina, mažėja 0,02 Eur/m3 ir sudaro 0,12 Eur/m3 (be PVM).