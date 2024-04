„Dar vienu žingsniu priartėjome prie tikslo, kad Aušros gatvėje atsirastų tiltas per Šešupę“, – sako Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis. „Sulaukėme žinių, kad LR Vidaus reikalų ministerija patvirtino mūsų ruoštą „Tvarios miesto plėtros strategiją“, kurioje be kitų priemonių numatyta ir tilto per Šešupę statyba. Laukia dar daug darbo ir paraiškų derinimai su CPVA, tačiau jeigu viskas eisis kaip ir iki šiol – per artimiausius keletą metų prasidės ir realūs tilto statybos darbai“.

Tiltas per Šešupę Aušros gatvėje yra itin svarbus ir reikšmingas projektas, kuris turės įtakos ir verslo plėtrai ir gyventojų judėjimo patogumui bei eismo srautų reguliavimui.

„Tvarios Marijampolės miesto plėtros strategijoje“ numatyta ir dar daug daugiau darbų, kurie prisidės prie Marijampolės patrauklumo didinimo. Patvirtinta strategija apima: Draugystės mikrorajono šiaurinio kvartalo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą ir sutvarkymą, investicinio sklypo Gamyklų gatvėje parengimą, siekiant pritraukti naujas investicijas, bendrojo ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų paslaugų plėtrą ir prieinamumo didinimą, pramonės zonos infrastruktūros plėtrą, t.y. Vasaros gatvės tęsinį, baseino Jaunimo gatvėje teikiamų paslaugų gerinimą, Sporto centro paslaugų plėtrą, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, Meno mokyklos teikiamų paslaugų plėtrą ir jų prieinamumo gerinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimą, viešojo transporto infrastruktūros modernizavimą.

Visoms minėtoms priemonėms įgyvendinti reikalinga beveik 64 milijonai eurų, iš jų daugiau nei 50 milijonų – ES finansavimas.