Rudeninės oro sąlygos – lietus, vėjas, ant kelio prikritę lapai – smarkiai prisideda prie vairavimo sąlygų apsunkinimo. Vienas didžiausių pavojų – smarkiai pablogėjęs matomumas, todėl tvarkingai veikiančių ir teisingai naudojamų automobilio žibintų aktualumas tampa dar didesnis. Ekspertai primena, į ką būtina atkreipt dėmesį, norint vairuoti saugiai.

Prasto matomumo pavojai: greitis ir stabdymo kelias

Rudenį dienoms trumpėjant dažnai susiduriama su iššūkiu vairuojant tamsiuoju paros metu, kai kelio danga šlapia – pasak ekspertų, tai bene blogiausias derinys eisme: „Toks kelias sugeria šviesą ir šviesų efektyvumas ženkliai sumažėja. Todėl didžiausios prastą matomumą lydinčios problemos – greitis ir stabdymo kelias“, – didžiausius pavojus akcentuoja vairavimo instruktorius Mindaugas Mickevičius.

Pasak specialisto, didžiausi pavojai tyko už miesto, kur nėra gatvių apšvietimo – mūsų akys paprastai įžvelgia tik tiek, kiek apšviečia automobilio žibintai, taigi, kur kas sunkiau laiku pastebėti staiga kelyje pasirodžiusį gyvūną arba pėstįjį.

„Važiuojant įprastu užmiesčio keliu 90 km/val. greičiu, automobilio stabdymo kelias sieks apie 90 metrų, tačiau artimų šviesų žibintai tiek nešviečia. Todėl siekiant užtikrinti saugumą reikėtų važiuoti lėčiau – apie 70 km/val. Jei greičio nesulėtinsime, įsijungę artimąsias šviesas, pamatę kliūtį, vargu ar suspėsime iki jos sustoti. Pavyzdžiui, žmogus be atšvaito matomas penkis kartus trumpesniame kelio ruože nei su atšvaitu. Vairuotojai žmogų be atšvaito pastebi tik 30–50 metrų atstumu, tai – išties pavojinga riba. Todėl prastomis oro sąlygomis būtina pasirūpinti tinkamu automobilio apšvietimu, įvertinti greitį, laikytis saugaus atstumo ir būti maksimaliai susikoncentravus į kelią“, – konstatuoja ekspertas.

Techniškai tvarkingi žibintai mažina rizikas

Vienas iš pirmųjų uždavinių planuojant vairuoti prastomis oro sąlygomis – įsitikinti, kad automobilio apšvietimas veikia tinkamai. Pradėti reikėtų nuo tinkamai sumontuotų žibintų lempučių.

„Jeigu nežinote, kokių lempučių reikia, pažiūrėkite automobilio naudotojo vadove. Jei šio neturite, galima pasitikrinti internete. Norint užsitikrinti gerą kelio matomumą, reikėtų reguliariai keisti žibintų lemputes – perdegus vienai lemputei, iškart pakeisti ir kitą, nes tokiu atveju turėsite vienodą ir tolygų šviesos srautą“, – pastebi automobilių apšvietimo sprendimus rinkai pristatančios „Philips“ atstovė Violeta Pasionek.

Pasak specialistės, taip pat svarbu įsitikinkite, kad žibintai švarūs iš vidaus ir pakreipti tinkamu kampu: „Automobiliui judant, žibintai gali išsireguliuoti, todėl žibintus reikia reguliariai pasitikrinti ir tinkamai sureguliuoti. Žibintų skleidžiamai šviesos krypčiai pakenkti gali ir aplinkos veiksniai, dėl kurių žibintai pradeda gelsti, pasidaro matiniai arba ant jų atsiranda įbrėžimų. Šie defektai mažina žibintų veikimo efektyvumą. Rudenį dulkės, purvas ir kiti aplinkos faktoriai apneša transporto priemonės žibintus ir dėl to blogėja skleidžiamos šviesos stiprumas. Tokie žibintai akina kitus vairuotojus“, – perspėja „Philips“ atstovė.

Ekspertės teigimu, žibintų skaidrumas ir blizgesys gali būti atkuriamas juos nupoliravus, o naujausių žibintų rinkoje lęšiai jau pagaminti ir iš nedūžtančio, įbrėžimams atsparaus polikarbonato: „Nerūdijančio plieno laikikliai leidžia jiems atlaikyti sniegą, ledą ir net druską be korozijos pavojaus, kad ilgus metus patikimai tarnautų. Be to naujausios technologijos leidžia padidinti matomumą ir vairuoti saugiau. Pavyzdžiui, vienas tokių sprendimų – „Ultinon Drive 2000“ serijos LED pagalbiniai tolimosios eigos žibintai, skleidžiantys šviesos srautą iki 400 metrų atstumu“.

Tinkamai valdomas apšvietimas – didesnis saugumas

Vairavimo instruktoriaus Mindaugo Mickevičius teigimu, kai matomumo sąlygos prastos, aktualiausi artimieji, tolimieji ir priešrūkiniai žibintai. Pasak specialisto, vairuotojai dažnai daro klaidą, rūko žibintus įjungdami, kai jų visai nereikia – toks elgesys gali išprovokuoti eismo įvykį, nes akina kitus vairuotojus.

„Rūko žibintus reikia naudoti tada, kai matomumas išties labai prastas – tokiu atveju reikia stebėti priekyje važiuojantį automobilį. Jei jo beveik neįžiūrite, nors žinote, kad jis ten važiuoja, tuomet rūko žibintai reikalingi, nes lygiai toks pats nematomas esate kitiems. Taip pat įjungti rūko žibintus leidžiama sugedus artimajam kairiajam žibintui“, – akcentuoja M. Mickevičius.

Taip pat pasitaiko klaidų dėl tolimųjų žibintų naudojimo tamsiuoju paros metu: „Tolimosios šviesos privalo būti perjungtos į trumpąsias likus 150 metrų iki priešpriešais atvažiuojančio automobilio. Atstumas turi būti būtent toks. Praktikoje matome atvejų, kai ilgąsias šviesas vairuotojai persijunginėja vos tik toli horizonte 500–700 metrų atstumu pamato atvažiuojančią transporto priemonę – to daryti nereikia, nes šitaip labai pabloginate savo vairavimo sąlygas. Jei jus akina kito vairuotojo žibintai, būtina apie tai pranešti: įjungti avarinę šviesos signalizaciją ir sulėtinti greitį“, – akcentuoja vairavimo instruktorius.