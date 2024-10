Kai negaluojame, griebiamės vaistų, o dalis žmonių tam tikrus medikamentus vartoja nuolat. Atrodo, jog išgerti tabletę ar piliulę – elementarus veiksmas. Tačiau dažnas žmogus papasakos apie nemalonius pojūčius, kai tabletė ėmė veltis burnoje, prilipo prie gomurio, jai praryti prireikė didelių pastangų, o gal ir visai nepavyko. Kodėl taip nutinka, kaip sau padėti ir kodėl nereikėtų gerti kelių vaistų vienu ypu, atsako vaistininkė.

Įprastai nuryti tabletes ar piliules sunkiau sekasi vaikams, tad jiems sukurta nemažai alternatyvių vaistų formų, pavyzdžiui, sirupai ar tirpūs milteliai. Tačiau ir suaugusieji susiduria su šiuo diskomfortu. Kaip pastebi „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė, dažniausiai tokia problema – sunkumai ar nesugebėjimas nuryti tabletę – kyla dėl psichologinių kliūčių, pavyzdžiui, baimės užspringti ar jau patirto springimo.

„Kaip sekasi nuryti vaistus, priklauso tiek nuo tabletės ar piliulės dydžio, tiek nuo žmogaus jautrumo. Pastebime, kad žmonės turi ir ne tokių gerų įpročių, kaip vartoti vaistus: tabletės ar piliulės nuryjamos užverčiant galvą, bandoma vaistus praryti „sausai“, užgerti dideliu kiekiu vandens, ar net perkąsti ir tik tada nuryti“, – vardina vaistininkė.

Ji griežtai nerekomenduoja tablečių ar kapsulių ryti „sausai“, nes tai ne tik nepatogu, bet ir nesaugu – vaistas gali prilipti stemplėje, pradėti tirpti ir pažeisti gleivinę, taip vartojant vaistus galima ir užspringti.

Tinka ne visi skysčiai

Dažniausias patarimas, kuriuo dalinasi ir vaistininkai, ir medikai, nurodomas ant vaistų pakuotės – tabletes ar piliules reikėtų užgerti vėsiu ar kambario temperatūros vandeniu.

„Taip išvengsime vaisto sąveikos su kitomis medžiagomis, kurių gali pasitaikyti arbatoje ar kituose gėrimuose. Ypač rekomenduojama vengti greipfrutų sulčių, kurios gali neigiamai veikti vaistų veikliąsias medžiagas. Taip pat reikėtų vengti šiltų gėrimų, nes vaistai pradės greičiau tirpti ir gali nepasiekti reikiamo efekto“, – paaiškina S. Korbutaitė.

Vaistininkė primena, jog vaistų negalima nuryti užgeriant ir alkoholiu, nes jis gali pakeisti kai kurių vaistų, pavyzdžiui, antibiotikų savybes, taip pat veikiant kepenų fermentus gali pridaryti žalos organizmui.

„Bet kokius vaistus geriausia užgerti vandeniu, bet yra viena išimtis. Geležies preparatus galime užgerti ir sultimis – obuolių, apelsinų, citrinos – taip tik pagerinsime geležies įsisavinimą. Tačiau su geležimi nederėtų vartoti, o ypač jos užgerti gėrimais, turinčiais kofeino – kava, arbata ir kalcio – pienu, jogurtu“, – komentuoja S. Korbutaitė.

Kada kramtyti ar trinti nereikėtų

Vaistininkai kartais sulaukia klausimų, ar paskirtoms tabletėms bei piliulėms yra kokia nors alternatyva. „Kartais žmogus klausia, kokio dydžio yra tabletė, guodžiasi, jog negali praryti ar vaistas tiesiog „stringa gerklėje“. Dažniausiai stengiamės surasti priimtiną vaisto formą arba ieškome, kuri tabletė ar kapsulė būtų kuo mažesnė“, – patirtimi dalijasi S. Korbutaitė.

Ji pastebi, jog nors milteliai ir skystos formos vaistai dažniausiai skiriami vaikams, kuo toliau, tuo daugiau atsiranda ir kitokių vaisto formų, pavyzdžiui, tirpios ir kramtomos tabletės. Vartoti tokio formato medikamentus turintiems sunkumų su tabletėmis kur kas paprasčiau.

Tiems žmonėms, kurie tabletę pasišauna sutrinti, kad būtų lengviau nuryti, vaistininkė pataria žvilgtelėti į informacinį lapelį – dažniausiai jame nurodoma, ar galima tą daryti. Ne visus vaistus galima ne tik smulkinti, bet ir kramtyti.

„Taip, kai kurias tabletes galima perkrimsti, bet tikrai ne visas, nes vaistas gali nepasiekti reikiamos įsisavinimo vietos, taip pat suskilti veikiamas skrandžio rūgščių ir neveikti visai. O kai kurie iš jų tiesiog labai neskanūs“, – komentuoja S. Korbutaitė.

Svarbu ir tinkamas laikas, ir pauzės

Verta nenumoti ranka ir į rekomendacijas, kada konkretų vaistą reikėtų vartoti. Dienos metas, kai vaistas turėtų būti geriamas, priklauso nuo jo gydomojo poveikio bei maisto įtakos jo įsisavinimui. „Kai kurie vaistai, tarkime, veikiantys cholesterolio gamybą, būtinai turi būti vartojami vakare, nes tuo metu organizmas gamina daugiausia cholesterolio“, – pavyzdį pateikia vaistininkė

Jei prireikia vartoti kelis skirtingus vaistus, vaistininkė pataria to nedaryti vienu ypu. Pavyzdžiui, jei ryte turi būti geriami keli vaistai, reikėtų juos suvartoti 10-15 min. intervalu, kiekvieną užgeriant apie puse stiklinės vandens. Be to, ji primena, jog kai kurie vaistai jokiu būdu neturėtų būti vartojami kartu. „Gintarinės vaistinės“ vaistinėse pacientai visada gali nemokamai pasitikrinti, ar jų vartojami vaistai tarpusavyje dera bei pasikonsultuoti su vaistininku.

„Griežtai negalima kartu vartoti vaistų skydliaukės ligoms gydyti, pavyzdžiui, tiroksino, su rūgštingumą mažinančiais vaistais, nes tiroksinas su jais sudaro netirpius junginius ir tiesiog neveikia. Taip pat dar vienas iš vengtinų derinių – skrandžio rūgštingumą veikiantis omeprazolis ir ginkmedžio preparatai, kurie skiriami protinei veiklai gerinti. Ginkmedis net iki 33 proc. sumažina omeprazolio veikimą. Kitas netinkamas derinys su ginkmedžiu – kraujo krešumą veikiantys vaistai. Ginkmedis gali padidinti jų poveikį, todėl didėja kraujavimo rizika“, – įspėja vaistininkė.