Šventiniam sezonui įsibėgėjus, kartu su juo pagreitį įgauna ir vakarėlių sezonas, kurį neretai lydi alkoholinių gėrimų vartojimas.

Ir nors liaudies metodų, padėsiančių išvengti pagirių, netrūksta, „Eurovaistinės“ vaistininkė Fausta Barisevičienė dalinasi mediciniškai patvirtintais patarimais ir įžvalgomis, kaip teisingai elgtis, jei teko apsinuodyti alkoholiu.

Prieš vartojant alkoholį svarbu žinoti

„Visų pirmiausia, prieš vartojant alkoholį, kviečiu prisiminti, ar vartojate kokius nors medikamentus. Būtent vaistų ir alkoholio derinys gali sukelti itin žalingą poveikį organizmui, o kai kuriais atvejais dar ir paspartinti ar net sustiprinti alkoholio poveikį. Taip pat jei jau pasirinkote vartoti alkoholį, kartu būtinai derinkite užkandžius ir pagrindinius patiekalus. Būtent kartu vartojamas maistas gali pastebimai sulėtinti alkoholio absorbcijos procesą, tad taip apskirtai bent šiek tiek sumažės galimybė apsinuodyti alkoholiu“, – pasakojimą pradeda F. Barisevičienė.

Pasak jos, apsinuodijimas alkoholiniais gėrimais įvyksta tada, kai alkoholio kiekis žmogaus kraujyje yra toks didelis, jog netgi tampa toksišku. Taip atsitinka, kai per trumpą laiką suvartojama per daug alkoholio. O net ir sustabdžius alkoholio vartojimą, jo koncentracija kraujyje dar apie 30-90 minučių gali didėti, dėl to alkoholio vartojimo simptomai toliau tik stiprėja.

Gintis nuo pagirių padės:

Vanduo. Alkoholis yra diuretikas, slopinantis tam tikrus hormonus, padedančius organizmui sulaikyti skysčius, o geriamasis vanduo padeda atstatyti reikalingą skysčių balansą ir padėti kraujui ir kraujotakos sistemai pernešti maistines medžiagas bei deguonį į audinius taip pašalinant toksinus.

Kiti tinkami skysčiai – raugintų produktų sultys, negazuotas arba mažai gazuotas mineralinis vanduo, taip pat sportiniai gėrimai – jų sudėtyje gausu elektrolitų tokių kaip natris, kalis, kalcis, magnis. Šie gėrimai padidins ir gliukozės kiekį kraujyje, ir gali padidinti natrio kiekį, kuris gelbsti raumenų ląstelėms įsisavinti ir naudoti vandenį, o tai lemia greitesnę rehidrataciją. Pagirių metų aplankantį nerimą padės malšinti ramunėlių arbata.

Vitaminai B ir C. Kai kurie pagirių simptomai atsiranda dėl maistinių medžiagų organizme trūkumo, ypač vitamino B12. Apskritai B grupės vitaminai atsakingi už energiją, smegenų veiklą ir tai, kad imuninė ir nervų sistemos veiktų tinkamai. Taip pat tyrimai rodo, jog egzistuoja ryšys tarp alkoholio vartojimo ir susilpnėjusio imuniteto, todėl pablogėja organizmo gebėjimas apsiginti, tad imunitetą stiprinti svarbu nuolat, ypatingą dėmesį kreipiant į tai, jog organizmas nestokotų vitaminų B ir C.

Tinkama mityba. Alkoholis neigiamai veikia gliukozės metabolizmą, todėl vartojant alkoholį reikėtų užkandžiauti maistu, kuriame gausu angliavandenių, kurie, tikėtina, padidins cukraus kiekį kraujyje, o taip organizmas gaus daugiau energijos. Pavyzdžiui, makaronų sriuboje su vištiena gausu baltymų, o sūriame maiste – elektrolitų. Būtent tokia sriuba atgaivins ir sušildys, o ir suteiks energijos – to, ko reikia per pagirias. Pusryčiams po vakarėlio užkąskite duonos su medumi, uogiene, džemu ar kitu saldžiu užtepu.

„Ramus imunitetas“. Ar esate susidūrę, jog po alkoholio vartojimo jums pradeda ką nors skaudėti? Tyrimai rodo, kad alkoholis sukelia aiškų imunologinį atsaką, sukeldamas citokinų, kurie yra baltymai, skirti padėti organizmui atsigauti, išsiskyrimą, o šie taip pat prisideda paaštrinant pagirių simptomus. Galvos skausmui ir patinimui, bene ryškiausiems pagirių simptomams sumažinti, vartokite aspiriną, tačiau ne anksčiau nei praėjus 6 valandoms po alkoholio vartojimo.

Imbieras. Pagirių pykinimui įveikti vartokite imbierą. Jis palengvina skrandžio veiklą ir apsaugo nuo virškinimo sutrikimų, susijusių su skrandžio gleivinės dirginimu. Taip pat nustatyta, kad imbieras gali turėti antioksidacinį ir kepenis saugantį poveikį.

Mankšta. Nors esant pagirioms atsiranda jėgų trūkumas, ekspertai teigia, kad mažo ar vidutinio intensyvumo mankšta viena iš geriausių priemonių varginant pagirioms. Būtent aktyvus judėjimas pagreitina deguonies srautą į smegenis ir padidina nuotaiką gerinančių hormonų, palaikančių energijos lygį, kiekį. Taip pat pagreitina toksinų šalinimą iš organizmo.

„Eurovaistinės“ vaistininkė F. Barisevičienė taip pat atkreipia dėmesį, jog dėl toksiško alkoholio poveikio organizmui daroma ne tik trumpalaikė, bet ir ilgalaikė žala.

„Kai organizmui tenka užduotis apdoroti alkoholį, vietoje maistingųjų medžiagų, kurias gautų iš maisto, įsisavinamos nenaudingos kalorijos. Dėl to atsiranda vitaminų, baltymų, kitų naudingųjų medžiagų trūkumas ir organizmas tampa lengviau pažeidžiamas, tampa mažiau atsparus nervų sistemos, odos, širdies ligoms. Tad net ir švenčių laikotarpiu linkiu vengti alkoholinių gėrimų, o jais apsinuodijus – tinkamai padėti sau ar artimajam“, – pasakoja F. Barisevičienė.