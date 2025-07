Dešrainiai – vieni iš universaliausių patiekalų, kuriuos ne tik mėgsta, bet ir mielai gamina net vaikai. Jais pavaišinsite būrį netikėtai užgriuvusių svečių, o nusivežę visus dešrainių ingredientus į gamtą ir pačirškinę dešreles ant žarijų, galėsite jais mėgautis su draugų kompanija. Tad liepos 23-iąją, švenčiant Tarptautinę dešrainių dieną, prekybos tinklo „Rimi“ mėsos technologas Vidas Nadzeika kviečia vasaros vakarą su artimaisiais praleisti lauke, mėgaujantis lengvai pagaminama ir pigia vakariene.

Eksperimentuokite ir rinkitės skirtingus ingredientus

Pačiam paprasčiausiam – „Niujorko“ dešrainiui užtenka vos trijų ingredientų: perpjautos bandelės, į jos vidų įdėtos pieniškos dešrelės ir pomidorų bei garstyčių padažo. Tačiau dažniausiai dešrainiai dar papildomi svogūnais, raugintais ar marinuotais agurkėliais, salotomis ar pomidorais. Mėsos technologas V. Nadzeika rekomenduoja kaskart pasirinkti skirtingas dešreles, bandeles, padažus ar daržoves.

„Siūlyčiau neapsistoti ties keliais pagrindiniais ingredientais. Kiekvieną kartą išbandykite kažką naujo, nes taip atrasite sau labiausiai patinkančius skonių derinius. Bandeles rekomenduočiau rinktis pagal sudėtį ir šviežumą. Šiek tiek pakepus, jos turėtų būti šiltos, tačiau ne per daug apskrudintos. Europos šalyse dešrainių pagrindui dažniausiai naudojama prancūziško tipo bandelė, tačiau meksikietiško maisto mėgėjai vietoj jos gali panaudoti ir tako paplotėlius“, – sako technologas.

Jis priduria, kad dešrainių įdarui puikiai tiks tiek šviežios, tiek marinuotos daržovės. Taip pat galima jas maišyti. Gaminant padažą svarbu neužmiršti, kad jis neturėtų užgožti dešrelės ir bandelės skonio, o dešreles galima rinktis kokias tik norite: „Dešrainiams tinka tiek pieniškos, tiek rūkytos dešrelės, o jų pasirinkimas tikrai platus – nuo kiaulienos ir jautienos iki vištienos ar kalakutienos. Jei dešreles grilinsite, atsižvelkite į jų storį – tai nulems kepimo laiką.“

Pasak V. Nadzeikos, prieš kepant dešreles ant žarijų, reikėtų keliose vietose jas subadyti šakute, kad kepdamos nesproginėtų, o paskui sudėti ant grotelių taip, kad tarp dešrelių liktų vietos ir jos tolygiai iškeptų. Kepti rekomenduojama kelias ar keliolika minučių: kuo dešrelės plonesnės, tuo trumpiau kepa. Retkarčiais jas reikėtų apversti žnyplėmis, kol paruduos.

Dešrelės – puikios kokybės ir nebrangios

Renkantis dešreles, reikėtų atkreipti dėmesį į jų išvaizdą:„Geros kokybės dešrelės turi būti ryškios spalvos ir drėgnos, bet ne per daug riebios, o jas palietus, turi jaustis tvirta tekstūra. Be to, perkant fasuotas, visuomet reikėtų nepamiršti patikrinti galiojimo datos ir pasižiūrėti, kad būtų supakuotos sandariai, pakuotė nebūtų pažeista.“

Ji pataria prieš ruošiant patiekalus su dešrelėmis, tiek namuose, tiek lauke ant grilio, tiksliai susiplanuoti pirkinių krepšelio turinį.

Siūlome pasigaminti dešrainių, viena porcija – vos vienas euras: greita, pigu ir gardu.

Klasikiniai dešrainiai (4 porcijos)

RECEPTAS

Patiekalui reikės:

4 karštai rūkytų dešrelių

4 vnt. bandelių dešrainiams;

4 vnt. salotų lapų;

10 g svogūnų laiškų;

4 šaukštų majonezo;

4 šaukštų garstyčių;

Šaukšto aliejaus;

3 vnt. pomidorų;

Ketvirtadalio vnt. raudonojo svogūno;

druskos, pipirų – pagal skonį.

Kaip gaminti:

Nulupkite ir susmulkinkite raudonąjį svogūną, supjaustykite kubeliais pomidorą, įberkite druskos, pipirų pagal skonį, įpilkite 1 šaukštą aliejaus ir išmaišykite. Salotų lapus pasmulkinkite. Su likusiu aliejumi pašlakstykite bandeles ir dešreles, dėkite ant įkaitinto grilio ir kepkite, kol gražiai apskrus. Į bandeles dėkite susmulkintų daržovių, keptas dešreles. Uždėkite sumaišyto lieso majonezo su garstyčiomis ir užberkite smulkintų svogūnų laiškų.

Skanaus!