VESK: ruošiamas testavimo apimčių didinimo planas

Šiandien Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija aptarė sergamumo situaciją šalyje. Anot Sveikatos apsaugos ministerijos, pastarųjų 14 dienų sergamumo rodiklis siekia 251 atvejų 100 tūkst. gyventojų, vidutinis užsikrėtimų atvejų skaičius per praėjusią savaitę 520 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Pažymėtina, kad Lietuvos sergamumo rodiklis yra mažesnis nei vidutinis Europos Sąjungos sergamumo rodiklis. Asmenų dalis, kurie jau gavo pirmą skiepo dozę visoje Lietuvoje, siekia beveik prie 6 proc.

Anot Sveikatos apsaugos ministerijos būtina testuoti žmones grįžtančius į darbus. Vasario 25 d. Operacijos vadovo sprendimu buvo išplėstas galinčių tirtis profilaktiškai dėl COVID-19 sąrašas, į jį pateko visi socialiniai darbuotojai, pedagogai ir dėstytojai, pareigūnai, kultūros atstovai, taip pat, dėl koronaviruso profilaktiškai galės tirtis asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai bei jose dirbantys studentai ir savanoriai bei visi socialines paslaugas teikiantys asmenys. Greičiau tirtis galės ir pareigūnai: pasieniečiai, policininkai, ugniagesiai gelbėtojai, viešojo saugumo, Finansinių nusikaltimų tyrimų ir Specialiųjų tyrimų tarnybų, Muitinės, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, turintys tiesioginį kontaktą su žmonėmis. Taip pat dirbantys įkalinimo įstaigose bei jų ligoninėje, strategiškai svarbių įmonių darbuotojai. VESK posėdžio metu buvo priimtas sprendimas suburti ekspertų grupę, kuri parengtų testavimo apimčių didinimo planui parengti.

Nuo vasario 17 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vykdo atvykstančiųjų asmenų kontrolę, dėl karantino reikalavimų. Vidutiniškai per parą šia kryptimi atvyksta apie 1400 transporto priemonių, iš kurių didžioji dalis – vykdantieji komercinius vežimus, jie sudaro daugiau nei 80 proc. Per praėjusią savaitę patikrinti 3545 asmenys, identifikuota 2213 asmenų, kurie neturėjo patvirtinimų – QR kodų, t.y apie 62 proc. vykusiųjų neturėjo užpildytų anketų. Iš viso nuo vasario 17 d. patikrinti 6912 asmenys, identifikuoti be QR kodų 4063, bet anketas užpildė kontrolės vietose. Taip pat per praėjusią savaitę per jūrų uostą atvyko 1085 asmenys (155 asm. per parą), per oro uostus atvyko 2900 asmenų, 414 asmenų per parą.

Policijos departamento duomenimis, bendras nusikalstamumas sumažėjęs 20 proc. palyginti su pernai metais panašiu laikotarpiu. Pažymėtina, kad per du pirmuosius 2021 m. mėnesius registruojama 50 proc. mažiau vagysčių. Taip pat pastebima, kad karantino režimas neišaugino nusikaltimų susijusių su smurtu skaičiaus. Vasario mėnesį nepraleista daugiau 3000 transportų priemonių, kurios norėjo vykti į kitą savivaldybę be pateisinamos priežasties. Taip pat per praėjusią savaitę išrašyta 1100 protokolų dėl karantino reikalavimo pažeidimų. Per pastarąjį mėnesį policijos pareigūnai patikrino daugiau nei 25 tūkst. asmenų esančių izoliacijoje. Policija nuolat stebi socialinę erdvę, o praėjusią savaitę užtikrino judėjimo ribojimų kontrolę, reagavo į pranešimus dėl karantino reikalavimų pažeidimų, patikrinamos įmonės.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas vykdo prevencines akcijas prekybos centruose, parduotuvėse, turgavietėse, paslaugų tiekimo vietose, geležinkelio stotyse, degalinėse, kitose viešose žmonių susibūrimo vietose bei atvirose teritorijose. Stebima, kad žmonės laikytųsi nustatytų karantino reikalavimų, teisingai dėvėtų nosį ir burną dengiančias priemones, uždarose patalpose laikytųsi nustatyto atstumo tarp asmenų. Nustačius pažeidimus, įmonių atsakingi darbuotojai įspėti dėl griežtesnės pirkėjų srautų kontrolės.

Ekstremali situacija Lietuvoje buvo paskelbta prieš metus vasario 26 d.

VRM informacija