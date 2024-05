Praėjusią savaitę „Via Lietuva“ pasirašė sutartį dėl paskutiniosios kelio „Via Baltica“ nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos atkarpos rekonstrukcijos darbų atlikimo. Planuojama, kad intensyvūs modernizavimo darbai šiame kelio ruože turėtų prasidėti jau birželio pradžioje, baigtis – kitų metų antroje pusėje. Šio kelio modernizavimo projektas pagal kuriamos naujos infrastruktūros kiekį bei statybų greitį yra didžiausias šalies kelių statybos projektas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį.

Vienos svarbiausių šalies eismo arterijų „Via Baltica“ nuo Marijampolės iki Lietuvos-Lenkijos sienos rekonstrukciją, viso apie 40 km, suplanuota baigti kitų metų pabaigoje. Projektas sudarytas iš 4 skirtingų kelio atkarpų atnaujinimo, praėjusiais metais rekonstrukcija baigta ir eismui atidarytos 2 kelio atkarpos, šiuo metu intensyvūs darbai vyksta ilgiausioje, 16 km ilgio atkarpoje nuo Marijampolės miesto iki Skaidiškių kaimo. Paskutinis kelio ruožas, kuriame netrukus prasidės darbai, siekia 12 km.

„Tai paskutinis žingsnis šio istorinio projekto finišo tiesiosios link. Šiuo rekonstrukcijos etapu bus baigtas ilgai lauktos mūsų strateginės kelių jungties su Vakarais tvarkymas ir jau kitų metų antroje pusėje Varšuvą galėsim pasiekti aukščiausio lygio 40 kilometrų ilgio magistralės atkarpa, kurios itin trūko. Pabaigus šį beprecedenčio masto kelių tiesimo projektą, visas dėmesys bus skiriamas „Via Balticos“ rekonstrukcijai Latvijos link ir alternatyviai karinio mobilumo jungčiai nuo Lazdijų iki Alytaus ir Vilniaus“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Paskutinės rekonstruojamos „Via Baltica“ nuo Marijampolės iki Lietuvos-Lenkijos sienos atkarpos darbų metu numatyta pastatyti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 tunelinius praėjimus gyvūnams, 2 viadukus, 82 m ilgio žaliąjį tiltą gyvūnų migracijai, įrengti 10 žiedinių sankryžų, nutiesti apie 15 km jungiamųjų ir apjungiamųjų kelių, 5 kilometrus ilgio akustinės sienos, atnaujinti, padidinti ir modernizuoti prie išvažiavimo iš Lietuvos esančią automobilių stovėjimo aikštelę lengvajam ir krovininiam transportui.

„Artėjame prie ypatingai svarbaus Lietuvai projekto įgyvendinimo pabaigos. Planavimo etapas baigėsi, lieka nemažiau svarbūs darbai – užtikrinti, jog likusių ir ilgiausių 2 atkarpų darbai būtų atlikti ir užbaigti laiku, laikantis aukščiausių kokybės reikalavimų. Šio, valstybei svarbaus projekto, įgyvendinimas taps ne tik istoriniu ir didžiausiu kelių infrastruktūros projektu nepriklausomos Lietuvos istorijoje, bet ir svarbia investicija į šalies ekonomikos augimą ir karinio mobilumo jungčių vystymą”, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

4-ojo ruožo prie Lietuvos-Lenkijos sienos darbus atliks „Via Lietuva“ skelbtą viešąjį konkursą laimėjusi AB „Kauno tiltai “, darbų vertė – 154,7 mln. Eur be PVM.

„ Į kiekvieną „Kauno tiltams“ patikėtą projektą visuomet žiūrime atsakingai, suprasdami savo atliekamų darbų reikšmę visuomenei. Laimėtas šio ruožo rekonstravimo konkursas ir džiugina, ir, be abejo, įpareigoja. Esame nusiteikę darbingai, o užtikrintumo suteikia sukaupta ilgametė panašių projektų įgyvendinimo patirtis. Be to, „Via Balticoje“ nebūsime naujokai – praėjusių metų pabaigoje sėkmingai baigėme trečiojo ruožo rekonstrukciją, mums jau pažįstama vietovės specifika ir darbų organizavimas gana įtemptu grafiku. Simboliška, kad, būdama lenkiško kapitalo įmonė, pelnėme galimybę užbaigti „Via Baltica“ atkarpa iki pat valstybės sienos su Lenkija“, – sako AB „Kauno tiltai “ generalinis direktorius Aldas Rusevičius.

Praėjusių metų pabaigoje eismui atidarytos 2 iš 4 „Via Baltica“ nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos atkarpos, bendras jų ilgis – 12,5 km. Šiuose ruožuose kelias rekonstruotas į modernią 4-ių eismo juostų automagistralę, mažiau nei per metus šiose atkarpose įrengta įspūdinga infrastruktūra: 5 žiedinės sankryžos, 3 viadukai, 4 tiltai, virš 4,5 km akustinių sienučių, įrengtas apšvietimas, intelektinių transporto sistemų įranga bei kitos eismo organizavimo priemonės.

Vis projekto metu, modernizavus 40 km „Via Baltica“ atkarpą nuo Marijampolės iki pasienio, šiame kelyje bus pastatyti 2 žalieji tiltai gyvūnams (pirmieji tokie Lietuvoje), 10 tunelinių pravažiavimų, 10 viadukų, 7 tiltai, 25 sankryžos, 18,9 kilometrų akustinės sienos, dvi automobilių ir poilsio aikštelės (iki šiol moderniausios Lietuvoje) ir net 90,5 kilometro jungiamųjų kelių.

„Via Baltica“ – transeuropinio tinklo kelias nuo Varšuvos iki Talino, kurio bendras ilgis – 970 km, iš jų 269 km – Lietuvos teritorijoje. Ši automagistralė ypatingai svarbi Lenkijos ir Baltijos šalių ekonomikai, gyventojų judumui bei Lietuvos ir jos sąjungininkų saugumą užtikrinančiam kariniam mobilumui.

„Via Lietuva“ rūpinasi daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, daugiau nei 1 500 tiltų, viadukų, tunelių bei daugiau nei 5 000 km pėsčiųjų ir dviračių takų. Įmonė siekia, jog šalies kelių infrastruktūra būtų nuolat plėtojama, atnaujinama bei modernizuojama, kurtų pridėtinę vertę valstybei, jos gyventojams ir taptų teigiamų pokyčiu vizitine kortele šalies svečiams.