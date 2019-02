Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė įsigis naują rentgeno diagnostikos įrenginį

Marijampolės savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės rentgeno diagnostikos įrenginio įsigijimui 2020 metais. Su juo bus galima atlikti daugiau rentgenoskopinių tyrimų, užtikrinti paslaugų teikimą visą parą, pagerinti rentgeno diagnostikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir pacientų saugą bei vykdyti tolimesnį rentgeno diagnostikos paslaugų gerinimą.

Ligoninė, siekdama užtikrinti pagrindinius savo veiklos tikslus, siekia nuolatos atnaujinti turimą įrangą, todėl stengiamasi naudoti rentgeno diagnostinę įrangą, užtikrinančią minimalią pacientų spinduliuotę ir sudaryti maksimaliai saugias darbo sąlygas darbuotojams.

Remiantis 2016–2018 metų vidurkiais, per metus rentgeno diagnostikos paslaugos suteikiamos daugiau kaip 29 tūkstančiams pacientų, atliekama per 33 tūkstančius rentgenogramų. Atitinkamai per vieną darbo dieną ligoninėje atliekama 125 rentgeno tyrimai, aptarnaujami 115 pacientų. Šiuo metu turima įranga yra intensyviai naudojama visą parą. Ligoninė turi tik vieną rentgeno diagnostikos įrenginį su rentgenoskopijų atlikimo funkcija. Rentgeno aparatas „Vision“, pagamintas 2002 metais, eksploatuojamas jau 17 metų. Dėl senumo nuo 2016-ųjų nuolatos genda, šiuo metu įrenginiui reikalingas remontas, kurio suma, įskaitant keičiamas dalis ir darbus, sudarytų per 41 tūkstantį eurų.

Brangų prietaisą viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė įsigys iš Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų, planuojamų skirti universalioms stacionarioms rentgeno diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) atnaujinti pagal sudarytą eilę.

Marijampolės savivaldybės informacija