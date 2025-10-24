Kalėdinės eglutės puošimas nuo seno yra ne tik šventiškas užsiėmimas, bet ir puikus būdas praleisti laiką kartu su šeima, draugais ar kolegomis. Tai proga susiburti ir pajusti tikrąją artėjančių švenčių dvasią, kartu dalijantis džiaugsmu ir kūrybiškumu.
Kalėdų šurmuliui ruoštis reikia jau dabar, todėl norima pranešti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ tęsia tradicijas ir jau aštuntąjį kartą skelbia Kalėdinių eglučių puošimo nuostatus.
Kviečiame visiems drauge sukurti šventinį „Žiemos sodą“ ir pagamintomis eglutėmis papuošti Vilkaviškio miesto sodo erdves.
Kurti, gaminti ar puošti eglutes gali visi: Vilkaviškio rajone gyvenantys fiziniai asmenys, veiklą vykdantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, neformalios jaunimo grupės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, seniūnijos ar seniūnaitijos.
Kiekviena eglutė gali būti kuriama ir puošiama pagal dalyvių kūrybiškumą, tačiau svarbu, kad naudojamos medžiagos būtų atsparios lauko sąlygoms – šalčiui ir drėgmei. Be to, naudojami elementai turi atskleisti dalyvio veiklą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad eglutės aukštis turėtų būti ne mažesnis nei 1,5 metro.
Daugiau informacijos apie reikalavimus darbams galite rasti Nuostatuose.
Visi dalyviai bus apdovanojami atminimo dovanėlėmis ir Vilkaviškio rajono savivaldybės mero padėkomis.
„Žiemos sodo“ įžiebimas vyks 2025 m. gruodžio 5 d.
Dalyvių registracija vyks iki 2025 m. lapkričio 28 d. 12.00 val. elektroniniu paštu [email protected]. Papildoma informacija teikiama tel. +370 342 66 069.
Kviečiame neriboti savo kūrybiškumo ir drąsiai leistis į eglučių puošimo procesą! Tegul jūsų idėjos ir darbai kuria šventinę nuotaiką visam rajonui, skleidžia džiaugsmą ir šilumą. Kurdami, nepamirškite, kad jūsų kūrinys taps dalimi bendro „Žiemos sodo“, kuris džiugins ne tik vilkaviškiečius, bet ir miesto svečius.
Tad kviečiame visus – kurkime, puoškime ir kartu skleisime šventinę dvasią!