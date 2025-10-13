Šiomis dienomis Vilkaviškio rajone vieši svečiai iš Vokietijos, Ahaus miesto – merė Karola Voß, miesto tarybos nariai Thomas Hammwöhner kartu su šeima ir Marco Schröder, Raudonojo Kryžiaus Ahaus skyriaus atstovas Paul Plate bei ilgametis Vilkaviškio rajono savivaldybės partneris ir garbės pilietis Heinrich Hollekamp.
Pirmadienį svečiai apsilankė Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kur juos priėmė meras Algirdas Neiberka ir vicemeras Joris Juškauskas. Susitikime taip pat dalyvavo Tarybos nariai Žilvinas Gelgota ir Jūratė Drunienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Čepaitė, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Vitas Girdauskas.
Delegacijai buvo pristatytas Vilkaviškio rajonas – jo lankytinos vietos, kultūrinis gyvenimas, laisvalaikio galimybės, švietimo sistema, jaunimo užimtumo iniciatyvos, įgyvendinti ir planuojami projektai. Diskusijų metu aptarti bendradarbiavimo klausimai, pasidalyta patirtimi, kalbėta apie Lietuvos ir Vokietijos panašumus bei iššūkius. Taip pat aptarta galimybė ateityje užmegzti oficialią miestų partnerystę, kuri dar labiau sustiprintų abipusius ryšius.
Po susitikimo savivaldybėje delegacija leidosi į pažintinį vizitą po rajoną. Svečiai lankėsi Kybartuose, kur susipažino su pasienio istorija ir aplankė Kristijono Donelaičio gimnazijoje įkurtą Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspoziciją, skirtą lietuvių literatūros pradininkui K. Donelaičiui.
Vėliau delegacija apžiūrėjo vietą, kur per upelį į Vakarus pasitraukė Prezidentas Antanas Smetona, bei lankėsi Alvito Šv. Onos bažnyčioje.
Svečiai taip pat apsilankė Paežerių dvare, Vilkaviškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Vilkaviškio socialinių paslaugų centre ir UAB „Art Glacio“, kur susipažino su ledų gamybos procesu ir, žinoma, degustavo Vilkaviškyje pagamintus ledus.
Vizitas užbaigtas ekskursija po Vilkaviškio miestą – svečiai apžiūrėjo lankytinas vietas, kur juos ypač sužavėjo moderni Vilkaviškio autobusų stotis.
Visą kelią svečius lydėjo ir vertėjavo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Gileta Naujokienė.
Džiaugiamasi prasminga ir tvirta draugyste su Ahaus miestu bei nuoširdžiai dėkojama Vilkaviškio rajono garbės piliečiui Heinrich Hollekamp, kurio iniciatyvų ir paramos dėka mūsų rajoną jau daugelį metų pasiekia humanitarinė pagalba, stiprinanti bendruomeninius ryšius ir puoselėjanti draugystę tarp Lietuvos ir Vokietijos žmonių.