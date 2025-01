Vilkaviškio rajono ūkininkų sąjunga surengė įspūdingą traktoriaus žygį per Lietuvą, kuris nepaliko abejingų. Istorinio žygio herojais tapo Šarūnas ir Artūras, kelionėje lydimi legendinio traktoriaus T-150K. Ši kelionė simbolizavo ne tik vienybę, bet ir ryžtą parodyti, kad net sena technika gali būti naudinga ir pelninga.

Kelionės metu ūkininkai aplankė ne vieną miestą, tarp jų – ir Šakius.

Pirmadienį jie apsilankė žygio rėmėjų UAB „Audrokesta“ kieme, kur jų laukė ne tik Šakių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Ignas Duoba ir Savivaldybės meras Raimondas Januševičius, bet ir gausus būrys žemdirbių iš viso Šakių rajono. Juos pasitiko ir savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Irena Žemaitienė kartu su kolega.

Per daugiau nei savaitę trukusią kelionę ūkininkai įveikė įspūdingą 1370 km atstumą. Pagrindinis šios kelionės tikslas buvo morališkai palaikyti Ukrainą ir priminti apie pernai degintus laužus, kurie simbolizavo ūkininkų vienybę ir tvirtybę. Be to, buvo siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad net ir senas, bet tinkamai prižiūrimas traktorius gali būti vertingas ir pelningas darbo įrankis.

Šis žygis ne tik įprasmino ūkininkų bendruomenės solidarumą, bet ir tapo galimybe atkreipti dėmesį į svarbias socialines bei ekonomines temas.