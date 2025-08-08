„Patirkite Prancūziją čia pat – Vilkaviškyje“ – tokiu šūkiu kraštiečius dalyvauti prancūzų kultūros dienos minėjimo renginiuose kvietė Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras.
Turininga diena prasidėjo gardžiais prancūziškais pusryčiais kavinėje „Pegasas“. Čia pat profesorius, istorikas ir maisto kultūros ekspertas Rimvydas Laužikas vedė paskaitą apie prancūzų virtuvę. Po jos dalyviai galėjo pasivaišinti ir prancūziškais pietumis.
„Ačiū jums už svetingumą, skonį ir tikrą meilę kokybei“, – pažymėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė teikdama Mero padėkos raštą UAB „Teivida“ kavinės „Pegasas“ savininkams Teisutei ir Vidui Čiapams.
Po pietų organizatoriai visų laukė prie Vilkaviškio dvaro, kuriame susiliejo muzikos garsai ir istorija. Fone skambant saksofonui istorikas ir dvarų tyrinėtojas Benjaminas Mašalaitis pasakojo apie Vilkaviškio dvarą. Čia pat buvo atidengtas ir informacinis stendas, skirtas Napoleono vizitui Vilkaviškyje.
Saldžiausiu prancūzų kultūros dienos akcentu tapo tortų konkursas „Napoelono“ imperatorienė. Dėl šio titulo varžėsi mūsų rajono šeimininkės ir konditerės.
Renginyje taip pat dalyvavo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras Joris Juškauskas.