Lapkričio 12-ąją Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengta konferencija „E-etnografijos akademijai – 10“, skirta paminėti dešimtmetį nuo projekto www.etnografijavilkaviskis.lt pradžios. Svetainė per dešimtmetį tapo svarbiu įrankiu, padedančiu skleisti žinias apie Vilkaviškio krašto kultūrinį paveldą, pristatyti kraštotyrinius šaltinius, amatininkus, edukacines programas ir turistinius maršrutus.
Konferenciją atidarė bibliotekos direktorė Vilija Gilienė, pasveikinusi susirinkusius svečius, partnerius ir projekto bičiulius. Renginyje dalyvavo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras Joris Juškauskas, kuris džiaugėsi bibliotekoje sukauptu kraštotyriniu paveldu bei padėkojo už ilgametį darbą.
„E-etnografijos akademija – tai puikus įrodymas, kiek daug galima pasiekti, kai žinios, technologijos ir meilė savo kraštui susijungia į vieną tikslą. Dėkoju bibliotekos komandai ir visiems prisidėjusiems prie šio unikalaus projekto už atkaklumą, už pasiryžimą kaupti, saugoti ir dalintis Vilkaviškio krašto istorija“, – kalbėjo vicemeras J. Juškauskas.
Konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai apie kraštotyros išteklių skaitmeninimą, bibliotekų patirtį regioninės atminties išsaugojimo srityje ir „E-etnografijos akademijos“ dešimtmečio veiklos rezultatus. Po oficialiosios dalies vyko kūrybinės dirbtuvės bei diskusijos su amatininkais, o susirinkusieji turėjo galimybę apžiūrėti parodą „Vilkaviškio rajono seniūnijų lankytinos vietos“.
2015 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka inicijavo susitikimą su įvairių rajono organizacijų ir bendruomenių atstovais, siekdama aptarti svetainės, skirtos Vilkaviškio kraštui, kūrimo idėją. Bendruomeninis požiūris, bibliotekose sukaupta kraštotyrinė medžiaga ir noras šiuos lobynus padaryti prieinamus visiems paskatino imtis šio projekto. Svetainės „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ kūrimas vyko bendradarbiaujant su Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba bei Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru, o projektą rėmė Vilkaviškio rajono savivaldybė.
Šiandien svetainėje pateikiama daugiau kaip du tūkstančiai įrašų apie asmenybes, objektus, tautodailininkus, menininkus, amatininkus, edukacines programas ir turistinius maršrutus. Sukaupta informacija naudinga ne tik krašto gyventojams, bet ir kelionių organizatoriams, gidams bei švietimo įstaigoms. Viešai prieinami duomenys panaudojami rengiant leidinius ir mokymo priemones, o nuolat pildoma svetainė prisideda prie Vilkaviškio krašto žinomumo didinimo Lietuvoje ir užsienyje.