Vilkaviškio kultūros centre jau trečią kartą vyko gabių mokinių pagerbimo šventė, kurioje padėkota moksleiviams už išskirtinius rezultatus akademinėje veikloje, aktyvų dalyvavimą neformaliajame švietime, puikius egzaminų rezultatus, pasiekimus olimpiadose, konkursuose ar varžybose.
Nuoširdus ačiū tartas ir moksleivius rengusiems mokytojams bei nuolatinį palaikymą skiriantiems tėvams.
„Jūsų talentas ir pastangos yra didžiausia mūsų bendruomenės stiprybė. Kiekvienas Jūsų pasiekimas – tai įkvėpimas ne tik bendraamžiams, bet ir mums visiems. Didžiuojamės Jumis ir tikime, kad laukia dar daug gražių pasiekimų“, – kalbėjo šventėje dalyvavęs Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
Prie nuoširdžių sveikinimų taip pat prisidėjo ir vicemeras Joris Juškauskas, kuris džiaugėsi mokinių pasiekimais, drąsa įveikti iššūkius ir palinkėjo nesustoti tobulėti.
Muzikinį šventės foną užpildė stulbinantys Vilkaviškio šokio studijos „Šokantys bateliai“ ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vokalinės studijos „Akimirka“ pasirodymai.