Vilkaviškio kultūros centre trečiadienį rinkosi švietimo bendruomenė. Ją čia sukvietė konferencija „Ugdymas, kuriame skirtumas – jungties šaltinis“, kurią organizavo Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnyba ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
„Šiandien susirinkome į konferenciją, kurioje primenama itin svarbi tiesa – skirtumai nėra kliūtis, jie yra tiltas. Mūsų unikalumas gali tapti jungties šaltiniu, stiprinančiu bendruomenę, ugdymą ir pačią visuomenę“ – kalbėjo Savivaldybės vadovas.
Švietimo bendruomenę taip pat sveikino ir vicemerė Daiva Riklienė bei Administracijos direktorius Vitas Gavėnas.
Konferencijoje skaityti pranešimai socialinio emocinio ugdymo, ryšio ir jungčių kūrimo, pedagoginio darbo bei šiuolaikinio mokytojo paveikslo ypatumų temomis.
Renginio atidarymą papildė muzikiniai Vilkaviškio menų mokyklos ugdytinių (mok. Lina Kazakevičienė), o konferencijos uždaryme – dainavimo studijos „Akimirka“ (vad. Edita Linkevičienė) pasirodymai.