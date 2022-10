Vakar Vilkaviškio rajono savivaldybėje apsilankė įmonės „Litgrid“ atstovai – Mindaugas Ivanavičius, Algirdas Damijonaitis ir Paulė Pupinytė-Bružienė, kurie savivaldybės vadovams ir specialistams išsamiai pristatė įgyvendinamą energetinį projektą ir tai, kaip jis palies mūsų rajoną.

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba – Vyriausybės patvirtintas ypatingos svarbos sinchronizacijos projektas. Juo siekiama sustiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę.

Šis Vakarų Lietuvoje atsirasiantis tinklas yra reikšmingas tiesiant jūrinę nuolatinės srovės jungtį su Lenkija „Harmony Link“, kuri prie Lietuvos tinklo prisijungs Darbėnuose.

Lietuvai ruošiantis atjungti tarpsistemines jungtis su Kaliningrado sritimi, naujai nutiesta linija Kruonio HAE–Bitėnai padės užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą regione ir visoje šalyje.

Susitikimo metu „Litgrid“ atstovai pažymėjo, kad Vilkaviškio rajone nusidrieks maždaug 62 km elektros energijos linija. Ji bus statoma naujuose inžineriniuose koridoriuose. Techniniai projektai jau yra paruošti ir suderinti. Šiuo metu atliekami paskutiniai darbai, po kurių, gavus statybos leidimus, greičiausiai kitų metų pavasarį linijos statyba ir prasidės.

Įmonės atstovai nurodė, kad projektas buvo ruošiamas atsižvelgus į tai, kad kuo mažiau nukentėtų gamta ir gyvenamoji aplinka. Be to, sklypuose, per kuriuos drieksis nauja linija, ūkinė veikla nebus ribojama.

„Litgrid“ užtikrino, kad statybos darbus atliekantys rangovai yra įsipareigoję atlyginti nuostolius sklypų savininkams, jeigu tokių pasitaikys. Apie juos bus galima pranešti savivaldybei.

Susitikime su „Litgrid“ dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, mero patarėjas Kazys Kiaulakis, Architektūros ir urbanistikos, Vietinio ūkio skyrių specialistai bei seniūnijų atstovai.