Atvira ar uždara, erdvi ar mažesnė, funkcionali ar madinga – tokie klausimai kankina ne vieną, ieškantį savo būsto ir atkreipiantį dėmesį į virtuvę.

Dešimtmetį Lietuvoje šiais metais mininčios nekilnojamojo turto agentūros „Baltic Sotheby’s International Realty“ ekspertė Kristina Marčiulevičienė pasakoja, kad šios namų erdvės mados keičiasi, tačiau vis dažniau virtuvėje tampa svarbus funkcionalumas, tvarios ir ekologiškos medžiagos, kurioms dėmesį skiria ypatingo būsto ieškantys klientai.

Galutinis sprendimas, kokia virtuvė bus namuose, žinoma, priklauso nuo šeimininko. Anot NT ekspertės, tai yra labai individualus pasirinkimos ir jos dydžiui bei interjerui dažniausiai įtakos turi daugybės veiksnių, tarp kurių ir bendras būsto plotas. Pasak K. Marčiulevičienės, įrengdami erdvų namą ar didesnį butą, daugelis pirmenybę teikia atskirai virtuvei, su numatyta pusryčių erdve ar pietų stalu.

Daugiafunkcė virtuvė dažnai planuojama šalia svetainės ar valgomojo. Neretu atveju visos šios erdvės yra patogiai sujungtos tarpusavyje ir gali būti praeinamos ratu. Šis sprendimas ne tik padeda užtikrinti patogumą gaminant ir tiekiant maistą, bet taip pat puošia namų interjerą, erdves neretai jungia plačios, dažnai dvivėrės durys ar atviros arkos.

Atskira virtuvė taip pat puikus pasirinkimas ir tais atvejais, kai šeimininkai mėgsta organizuoti didesnius artimųjų susibūrimus, tuomet viso bruzdesio vykstančio virtuvėje nemato šventės svečiai ir mielai mėgaujasi užkandžiais ar gėrimais kitose namo erdvėse – valgomajame, svetainėje, pirmo aukšto, vadinamosiose lounge zonose, prie židinio ar netgi specialiai priėmimams įrengtose cokolio erdvėse.

Jau ne naujiena lietuviams ir šalia virtuvės atsirandanti pagalbinė patalpa, įrengiama atviros spintos principu, kur būtų galima tvarkingai pasidėti maisto atsargas, įvairius buitinius prietaisus ar kitas priemones skirtas maistui gaminti, čia taip pat pagal poreikį įrengiamas ir papildomas šaldytuvas ar šaldiklis. Ši erdvė ne tik gelbėja nuo netvarkos virtuvę ar padeda išvengti apkrautų paviršių, bet ir yra labai patogi šeimininkams, nes lengva rasti reikiamus produktus ar įrankius, viskas patogiai telpa ir gali būti sudėta lentynose, yra aiškiai matoma.

„Įsirengiant erdvų (200 kv. m ir didesnį) butą ar namą, nepaisant to, ar naujieji šeimininkai mėgsta ruošti maistą namuose ar valgo restoranuose, virtuvei svarbu skirti didelį dėmesį ir pakankamai ploto, kitu atveju namas gali būti nepatrauklus norint jį parduoti ateityje. Virtuvė turėtų būti apie 20 kv. m ar dar erdvesnė (priklausomai nuo bendro namo dydžio), ši erdvė turėtų išlaikyti būsto proporcijas, būti patogi, jauki. Jau kuris laikas virtuvė nėra tik erdvė maistui gaminti, tai ir vieta, kur verda gyvenimas“, – patikina ekspertė.

Kartais projektuojant būstą savarankiškai ir nepasitarus su specialistais žmonės persistengia ir įsirengia per didelę virtuvę, tuomet ji tampa nepatogi ruošti maistą ir jį patiekti, be to per didelėje erdvėje sunku palaikyti jaukumą.

Tais atvejais, kai klientai dairosi mažesnio ploto būsto, pasak NT ekspertės, virtuvė dažniau paliekama atvira ir integruota į svetainę, taip sutaupoma ploto, sukuriama didesnės erdvės iliuzija.

Dėmesys funkcionalumui

Privačias vakarienes klientų namuose organizuojantis šefas Matteo Covacci akcentuoja, kad už virtuvės plotą yra svarbesnis jos funkcionalumas.

„Dažnai tenka gaminti įvairiose virtuvėse ir nustebtumėte, kaip efektyviai galima išnaudoti šį plotą. Galvodamas apie virtuvę, kurioje man būtų patogu gaminti, visuomet pirmenybę teikiu funkcionalumui ir naudojamoms medžiagoms, ypač naudinga, kai jos atsparios karščiui. Taip pat ypatingą vaidmenį šioje erdvėje atlieka apšvietimas, kuriuo rekomenduoju pasirūpinti“, – praktiniais patarimais dalijasi virtuvės šefas.

Planuojant savo virtuvę, M. Covacci rekomenduoja pagalvoti, kiek įvairių paviršių daiktams pasidėti jums įprastai reikia, apgalvoti pasirenkamų stalviršių, praustuvo dydį.

Mėgstančiųjų gaminti prioritetai

Tiesa, tais atvejais, kai šeimininkai daug gamina namuose ar dažnai organizuoja draugų bei šeimos susibūrimus, planuojant virtuvę reikėtų būti dar dėmesingesniems.

NT ekspertė pabrėžia – virtuvėje svarbu tinkamai pasirinkti baldai, medžiagos ir technologiniai sprendimai. Dažnai virtuvėse projektuojamos salos, kurios atlieka net tris funkcijas. Pirmiausia, tai – patogi erdvė ruošti maistą, antra, parenkant patogias ir teisingo aukščio kėdes, prie jos jauku pusryčiauti ir užkandžiauti. Trečia, tinkamai suprojektuota sala yra stilingos virtuvės akcentas ir puošmena.

Jaukumą virtuvėje kurti dažnai padeda mediniai spintelių paviršiai, kurie tampa atsvara plytelėms ar kitoms įprastai „šaltomis“ laikomoms medžiagoms, vyraujančioms šioje erdvėje, pavyzdžiui, nerūdijančiam plienui ar akmens masei. Taip pat virtuvėje ypač svarbu skirti dėmesio švarai, tad renkantis medžiagas vertėtų atkreipti dėmesį ir į jų praktiškumą. Kaip pastebi NT ekspertė, ne konkrečios medžiagos kuria prabangą virtuvėje, tačiau tai, kaip jos tinka jūsų namams, ar pasižymi tvarumu ir ilgaamžiškumu, ar jų priežiūrai teks skirti daug dėmesio.

Vyno mylėtojai dažnu atveju turi virtuvėje numatę vietą mažesnei ar didesnei vyno spintai arba cokolio aukšte įrengia vyno laikymo sienelę – šis sprendimas šiuo metu yra ypač populiarus, – kartais nusprendžiama tam skirti ir atskirą patalpą.

Kartais virtuvės erdvės išplečiamos ir už namų ribų. Mėgstantys gaminti, tam skirtą inventorių įrengia ir lauko terasose. Čia vis dažniau galima pastebėti ne tik šeimai ar svečiams priimti skirtus baldus, bet ir kepsnines, krosnis, patogius stalviršius ruošiamam maistui pasidėti.