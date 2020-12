Visose regiono savivaldybėse šiais metais kilo mažiau gaisrų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, per 11 šių metų mėnesių šalyje kilo 25,3 proc. mažiau gaisrų, nei per tokį patį 2019-ųjų laikotarpį. Mažesnis gaisrų skaičius fiksuotas ir Sūduvos regione.

Šalyje per šiuos metus kilo 8151 gaisrai ir tai yra mažiausias 11-os mėnesių gaisrų skaičius per 17 metų. Tiesa, nors gaisrų skaičius ir sumažėjo, jų metų žmonių žuvo daugiau. „Per 11 šių metų mėnesių gaisruose žuvo 82 žmonės, iš jų 2 vaikai, o 126 gyventojai patyrė traumų. Pernai per 11 mėnesių gaisruose žuvo 61 žmogus, o per visus 2019 metus – 70,“ – skelbia PAGD.

Sūduvos regione, tuo tarpu, ugnis šiais metais nusinešė mažiau gyvybių, nei praėjusiais. Per 11 pastarųjų mėnesių gaisrai pasiglemžė 2 gyvybes, kai per tą patį periodą 2019-aisiais žuvo 4 asmenys. 2020-aisiais po vieną žmogų mirė Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse. Pernai gaisruose mirė po vieną žmogų Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybėse bei du asmenys Marijampolės savivaldybėje.

Šiais metais mažiausiai gaisrų Sūduvoje užsiplieskė Kalvarijos savivaldybėje – 46, kai praėjusiais metais jų buvo 69. Kazlų Rūdoje šiemet gaisrų taip pat mažiau – 62, pernai – 78. Gaisrų skaičius sumažėjo ir Šakių rajono savivaldybėje, 2020-aisiais jų čia kilo 82, 2019-aisiais – 101. Vilkaviškio rajono savivaldybėje šiemet ugniagesiai gesino 111, o pernai – 161 gaisrą. Daugiausiai kartų ugniagesių pagalbos gesinant gaisrus pernai prireikė Marijampolėje. Čia pernai kilo 117, o 2019-aisiais – 172 gaisrai.

„Pagrindinės gaisrų priežastys – pašalinis ugnies šaltinis (23,6 proc.), neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi (18,3 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai (10,9 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (7,6 proc.), žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas (6,8 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (5,1 proc.), neatsargus rūkymas (2,7 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai (2,4 proc.), savaiminis medžiagų užsidegimas (2,0 proc.). Be to, įregistruota 250 padegimų (3,1 proc.), o 198 gaisrų (2,4 proc.) priežastys dar tiriamos,“ – skelbiama PAGD pranešime.