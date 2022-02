Vyko projekto „Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant vietos valdžios institucijų ir bendruomenių įtraukimą pasienio regione“ nuotolinis priežiūros komiteto susitikimas

2022 m. sausio mėn. 27d. vyko projekto „Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant vietos valdžios institucijų ir bendruomenių įtraukimą pasienio regione“, (angl. „Increasing youth sport and physical activity fostering inclusion of local authorities and communities in cross- border region“) (Nr. LT-RU-3-130) nuotolinis priežiūros komiteto susitikimas. Priežiūros komiteto paskirtis – sekti projekto pažangą, teikti pasiūlymus projekto komandai dėl sklandaus projekto vykdymo ir rezultato siekimo.

Projektas finansuojamas 2014-2021 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektą įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais: Vilkaviškio rajono sporto mokykla, Gusevo savivaldybės kultūros ir sporto įstaiga „Stadionas“ ir Gusevo miesto savivaldybės administracija.

Priežiūros komitetą sudaro 8 nariai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją atstovauja Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja – Jurga Grigaliūnaitė; Vilkaviškio rajono sporto mokyklą – direktorius Jonas Jurkynas, nuo Lietuvos regiono į komitetą išrinkti 2 nariai iš išorės: Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro direktorė – Laura Sadauskienė ir Kybartų sporto klubo „Sveikata“ prezidentas – Nerijus Demenius; Gusevo savivaldybės kultūros ir sporto įstaigą „Stadionas“ atstovauja – instruktorė Alexandra Vladislavovna Ryzhova; ir Gusevo miesto savivaldybės administraciją –Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų direktorius Gulakov Sergey Vladimirovich; nuo Rusijos regiono į priežiūros komitetą pakviesti taip pat du nariai iš išorės – Lyulyukin Anatoly Vladimirovich, respublikinės kategorijos teisėjas ir Oreshko Vladimir Petrovich, Lengvosios atletikos klubo „Bėgimas ir sveikata“ prezidentas, savivaldybės ugdymo įstaigos „Gusevo N3 vidurinė mokykla“ mokytojas-auklėtojas. Posėdžio sekretore išrinkta – Jurga Grigaliūnaitė, sekretorius – Jonas Jurkynas. Susitikimo metu komiteto vertinimui buvo pristatyta pirmoji projekto pažangos ataskaita.

Bendri visų partnerių Projekto tarpinės pažangos rezultatai:

Sukurti Projekto socialiniai profiliai Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose; Informacija apie projektą paskelbta keturiose internetiniuose pranešimuose; Sukurtas projekto logotipas; Pradėti Kybartų stadiono rekonstrukcijos darbai; Suorganizuoti kompetencijų kėlimo mokymai: dviejų dienų seminaras sporto ir fizinio aktyvumo treneriams, bei dviejų dienų mokymai savivaldybės tarnautojams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, kurie dirba sporto ir fizinio aktyvumo srityje; Įsigyta dalis technikos Gusev stadionui.

Projekto priežiūros komitetas patvirtino Projekto pažangos rezultatus. Susitikimo metu išreikštas susirūpinimas dėl COVID pandemijos poveikio projekto ateities veikloms. Atsižvelgiant į aktualius galiojančius pandemijos suvaržymus, nuspręsta perplanuoti projekto minkštąsias veiklas (tokias kaip Futbolo akademija, Olimpinės žaidynės „Pietūs -Šiaurė“, Futbolo lyga) ir sugalvoti alternatyvas jų vykdymui, nes tikėtina, kad sienos artimiausiu metu neatsidarys.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Vilkaviškio rajono savivaldybės inf.