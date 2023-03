Savaitgalį įvykusių apdovanojimų „LT Game Awards 2022“ metu įvertinti geriausi praėjusiais metais Lietuvoje sukurti žaidimai.

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos rengiami apdovanojimai kasmet sulaukia vis daugiau dėl geriausiųjų vardo besivaržančių žaidimų – šiemet jų buvo 34. Sutapimas, jog apdovanojimų ceremonija vyko jau devintą kartą ir statulėlės išdalintos devyniose kategorijose.

Dominavo žaidimai apie Lietuvą ir jos miestus

Kitas įdomus sutapimas, jog šiemet Lietuvos žaidimų apdovanojimai vyko dieną prieš savivaldos rinkimus, o tarp nugalėtojų net trys žaidimai susiję su mūsų miestais ir jų istorijomis.

Geriausiu žaidimų mobiliesiems įrenginiams išrinktas „Naujasis Hanzos kelias“ buvo viena iš daugybės Europos kultūros sostinės Kaune iniciatyvų ir veda žaidėją po įvairius istorinius įvykius mieste ir jo apylinkėse.

Stalo žaidimas „Marijampolė“ pelnė du apdovanojimus: išrinktas ne tik debiutavusioje stalo žaidimų kategorijoje, bet ir įvertintas už geriausią meninį stilių. Strateginiame miesto valdymo žaidime kiekvienas žaidėjas gali varžytis kurdamas savo miesto plėtros viziją.

Nuotykių žaidimo „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ herojei tenka daug laiko praleisti Vilniuje, keliaujant po žymias sostinės vietas ir narpliojant paslaptingas istorines mįsles. Šis darbas pelnė net tris apdovanojimus: už geriausią garsą, kaip geriausias žaidimas kompiuteriams ar konsolėms bei pagrindinį – „Metų žaidimo“ titulą. Šiam žaidimui atiteko ir rėmėjo „Httpool by Aleph“ įsteigtas prizas – biudžetas reklamai kompanijos „Meta“ socialiniuose tinkluose.

Stalo žaidimų triumfas

Praėję metai Lietuvos žaidimų kūrėjų bendruomenėje išsiskyrė tuo, jog ženkliai padaugėjo naujų lietuviškų stalo žaidimų, tad pirmą kartą „LT Game Awards“ jiems dedikuota atskira kategorija. Be minėtos „Marijampolės“ joje varžėsi kortelių žaidimai „Blogiausias Prezidentas“ ir „Cheesy Heist“, akcijų biržą simuliuojantis „Mad Market“, vaikams skirti „Metų laikai“ bei „Virusiukai ir sveikatukai“.

Vėlgi sutapo, jog būtent stalo žaidimas – „Mad Market“ – nugalėjo taip pat naujoje „Žaidėjų balso“ kategorijoje. Kartu su seniausiu lietuvišku žaidimams skirtu YouTube kanalu „Žaidimų balsas“ organizuotame balsavime galėjo dalyvauti visi norintys žaidėjai.

Scena ir naujokams, ir ilgamečiams kūrėjams

Į „Vaidilos teatro“ sceną lipo ne tik patyrę žaidimų kūrėjai, bet ir naujokai. Specialioje kategorijoje, skirtoje žaidimų kūrimo hakatonų metu sukurtiems žaidimams, nugalėjo darbas „Void Prison“. Kitas ypatingas apdovanojimas, skiriamas žmogui ar žmonėms prisidėjusiems prie visos industrijos vystymosi, šįkart skirtas Eglei Ziomai. Jau daugiau nei 15 metų nacionalinėje industrijoje dirbanti dailininkė, pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į stalo žaidimus ir kartu su kolegomis leidybos studijoje „Slightly Magic Games“ išleido du lietuviškus stalo žaidimus: „Perekupai“ ir „Blogiausias Prezidentas“.

Gyvenimo pasiekimų apdovanojimas Eglei įteiktas už ilgametį darbą Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos savanorių gretose, „Nesnausk“ stipendijos kuravimą, paramą jauniesiems talentams, aktyvų darbą dailininkų, fantastikos mėgėjų bei stalo ir kompiuterinių žaidimų kūrėjų bendruomenėse.

Šių metų favoritų užuominos

Be geriausių praėjusių metų žaidimų įvertinimo, „LT Game Awards 2022“ ceremonijos metu pristatyti ir šiemet pasirodysiančių žaidimų vaizdo klipai. Skirti įvairioms auditorijoms, kuriami skirtingoms platformoms – nuo mobilių įrenginių iki kompiuterių ar konsolių – nauji lietuviški žaidimai apima daugybę temų, žanrų, žaismo mechanikų ir demonstruoja vis augantį kūrėjų profesionalumą bei Lietuvos žaidimų industrijos galimybes.

Susipažinti su šiais žaidimais, visais šių metų apdovanojimų nominantais bei nugalėtojais kviečiame „LT Game Awards 2022“ ceremonijos įraše partnerių LRT.lt mediatekoje (renginys vyko anglų kalba). Prie apdovanojimų renginio taip pat prisidėjo „Lietuvos kultūros taryba“, „Vilnius TechFusion“, „Triniti Jurex“. Daugiau informacijos apie apdovanojimus – svetainėje https://www.gameawards.lt/.

Apdovanojimų įrašas:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000260899/lietuvos-zaidimu-kureju-apdovanojimai-lt-game-awards-2022