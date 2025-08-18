Rugpjūčio 15-osios vakarą prie nuostabiosios Yglos ežero pakrantės Igliaukoje vyko tradicinė miestelio šventė „Žolynai giminę sukviečia“, subūrusi gausų būrį miestelėnų, svečių, LR Seimo narių ir Savivaldybės tarybos narių.
Šventės pradžią užkūrė nuotaikingasis Igliaukos liaudiškų šokių kolektyvas „Tryptukas“, savo šokiais priverčiantis šypsotis kiekvieną žiūrovą. Toliau skambėjo Marijampolės kultūros centro vokalinio ansamblio „Balsė“ balsai, sukūrę šiltą ir jaukią atmosferą. Publiką dainomis džiugino ir Igliaukos vokalinis-instrumentinis ansamblis „Ygla“, padovanojęs gyvybingą muzikos skambesį.
Scenoje pasirodė ir ARŠK Simno skyriaus vyrų vokalinis ansamblis „Credo“, kurio energija bei dainos nepaliko abejingų. Visus uždegė charizmatiškoji Aušrinė – „Tikroji išdykėlė“ kartu su šokių grupe „Meliha“, užkūrusios šokių ir dainų sūkurį. Vakaro kulminacija tapo gyvo garso grupė „Iki Mėnulio“, savo pasirodymu sukūrusi nepamirštamą šventės pabaigą.
Mažųjų šypsenas dovanojo pramogos – batutas ir įspūdingas putų šou, veikė parduotuvėlės, vyko prekyba maistu, o šventės svečiai turėjo progą susipažinti su Igliaukos ugniagesių gelbėtojų komanda. Puikus oras, ežero gaiva, nuoširdus bendravimas ir džiaugsminga muzika pavertė šią dieną tikra vasaros kulminacija.