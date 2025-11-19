10-asis konkursas „Sukurta Šakių krašte“ įsibėgėja – komisija šią savaitę ruošiasi svarstyti 9 paraiškas, kurių teikėjai pretenduoja būti pripažinti geriausio Šakių krašto produkto 2025-aisiais autoriais!
Džiaugiamasi už visus ir kiekvieną!
Susipažinkime (produkto pavadinimo abėcėlės tvarka):
1. Baldų restauracija. MB „Bumbed“
2. Daržovės ir uogos. Ūkininkė Daina Janušaitienė
3. Modulinis A++ energetinės klasės namas. MB Modern house
4. Nekilnojamojo turto projektas „Šešupės namai“. UAB „Gulbelės valdos“
5. Patyriminė ekskursija Kaimelio dvare. VšĮ „Architektūra ir paveldas“
6. Rankų darbo „barefoot“ formos veltos šlepetės. Monika Drobulytė, Woollies by Monika Dro
7. Rugiagėlių kolekcija (galanterijos rinkinys). MB Siuvinėta
8. Traškus Čili pagardas. MB Indis
9. Tuk tuk prieskoninis aliejus, liofilizuotos ciberžolės ir imbiero druska, čatnis Habanero mangas. MB Rocky spoon
Nugalėtojas Verslo skruzde bus apdovanotas lapkričio 26 dieną!