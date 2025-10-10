Naujo „URBO-NKL“ sezono kelionę pradėjo įspūdingai 19 taškų deficitą nubraukę Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (1-0) krepšininkai, kurie namie 81:80 (19:19, 18:25, 18:23, 26:13) išsikapstė kovoje prieš Vilniaus „Rytą-2“ (1-2).
Sostinės jaunimas pirmosios mačo pusės paskutinę minutę pradėjo regzti spurtą, kurį užbaigė trečiojo ketvirčio pradžioje pelnydamas 14 taškų be atsako (54:37). Kiek vėliau vilniečiai įgijo ir rekordinę persvarą – 59:40.
Baltos vėliavos atnaujintame Marijampolės sporto centre nekėlę suvalkiečiai, kolektyvinėmis pastangomis, smogė atgal 24:6 spurtu ir likus 7 minutėms sumažino deficitą iki minimalaus – 66:67.
Prieš lemtingą rungtynių minutę Aurelijus Pukelis suteikė „Sūduvai-Mantingai“ didžiausią iki tol turėtą pranašumą (77:73), bet Kornelijus Snitka dviem baudomis jį sumažino (75:77).
Kitoje atakoje Domantas Vilys smeigė dvitaškį (79:75), o po vilniečių pasitarimo Ignas Urbonas atsakė tokiu pat stiliumi (77:79).
Po šeimininkų minutės pertraukėlės, švieslentėje degant 11 sekundžių, Žygimantas Šimonis privertė varžovus prasižengti ir realizavo abi baudas (81:77), bet Gantas Križanauskas taip pat greitai pelnė 2 taškus su pražanga (80:81).
Svečiai iškart prasižengė prieš Pukelį ir ši rizika pasiteisino, kadangi vidurio puolėjas nuo baudų metimų nepasižymėjo. Visgi per paskutines 3,6 sekundės sudėtingas Urbono tolimas bandymas tikslo nepasiekė ir marijampoliečiai dramatiškai įsirašė pirmąją sezono pergalę.
„Sūduvos-Mantingos“ aukštaūgis Pukelis per 25 minutes įmetė 23 taškus (7/7 dvit., 1/3 trit., 6/9 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.
Vilys ir Martynas Zigmantavičius prie laimėjimo pridėjo po 15 taškų.
„Ryto“ dublerių vedlys Urbonas žaidė trigubo dublio ritmu ir per 37,5 minutės surinko 16 taškų (8/15 dvit., 0/2 trit.), 11 atšokusių ir 2 perimtus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas bei 26 naudingumo balus.
„Sūduva-Mantinga“: Aurelijus Pukelis 23 (7/7 dvit., 6/9 baud., 8 atk. kam., 31 naud.), Martynas Zigmantavičius (6/7 dvit., 4 kld.) ir Domantas Vilys (4/5 dvit., 1/5 trit.) po 15, Ignas Labutis 12 (3 per. kam.), Žygimantas Šimonis 8 (2/10 trit.).
„Rytas-2“: Arminas Vilkas 17 (6/8 dvit.), Gabrielius Bubnys (4/5 dvit., 2/6 trit.) ir Ignas Urbonas (8/15 dvit., 11 atk. kam., 7 rez. perd., 26 naud.) po 16, Gantas Križanauskas 14 (3/6 trit., 5 rez. perd.).