„Sodra“ skelbia šių metų automatinio įtraukimo į pensijų kaupimą rezultatus: prisijungti prie kaupimo antroje pakopoje nusprendė 25 621 žmogus. Nuo liepos jie pradės kaupti pensijai papildomai: į pensijų fondus bus pervedami 3 proc. nuo šių gyventojų atlyginimų bei papildoma valstybės paskata.

Šių metų pradžioje į pensijų kaupimą buvo įtraukti 67 713 žmonių. 41 535 atsisakė dalyvauti pensijų kaupime. 546 gyventojai savarankiškai sudarė sutartį su pensijų kaupimo bendrovėmis – kitomis, nei automatiškai parinktos įtraukimo metu. Dar 3 069 žmonių pasirašė naujas pensijų kaupimo sutartis, nors šiais metais nebuvo įtraukti į pensijų kaupimą.

Sprendimui priimti gyventojai turėjo pusmetį. Pranešimai apie automatinį įtraukimą buvo siunčiami į asmenines paskyras www.sodra.lt/gyventojui. Šias žinutes atsidarė 38 tūkstančiai gyventojų. Informacijos asmeninėse paskyrose neperskaičiusiems gyventojams „Sodra“ išsiuntė 30 tūkst. registruotų laiškų, o 14 tūkstančių žmonių papildomai skambino telefonu.

Žmonės, kurie tapo II pakopos pensijų kaupimo dalyviais, nuo šiol mokės pensijų kaupimo įmokas pensijų fondams. į pensijų fondus bus pervedama 3 proc. nuo žmogaus pajamų ir 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje (VDU) perves valstybė.

Pavyzdžiui, kaupiantysis uždirba 1000 eurų neatskaičius mokesčių kas mėnesį. 2023 metais žmogaus įmoka bus 30 eurų (1000 eurų x 3 % = 30 eurų). Iš valstybės biudžeto už žmogų į pensijų fondą bus pervedama dar 23,85 euro (1590,30 euro x 1,5 % = 23,85 euro). Iš viso per mėnesį bus kaupiama 53,85 euro (30 eurų + 23,85 euro = 53,85 euro).

Kaupimas antroje pakopoje yra ilgalaikis įsipareigojimas. Pasirinkę dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime, žmonės negali atsisakyti kaupimo ir pasinaudoti sukauptomis lėšomis, kol pasieks pensijos amžių.

Jei žmogus neteks darbo, tuo laikotarpiu fondų nebepasieks naujos įmokos. Jau pervestos lėšos bus ir toliau investuojamos. Be to, pateikus prašymą įmokų mokėjimą galima sustabdyti nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių per visą kaupimą.

Tie žmonės, kurie savo pensijai nekaupia papildomai, į dalyvavimą pensijų kaupime įtraukiami kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų. Taigi, gyventojai, kurie į pensijų kaupimą buvo įtraukti šiais metais ir atsisakė kaupimo, pakartotinai bus įtraukti po trejų metų.

Tie, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą pernai, sulauks kvietimo po dvejų metų ir t.t. Jei žmogus nenori dalyvauti pensijų kaupime, per įtraukimo metų pirmą pusmetį apie tai turi pranešti „Sodrai“.