Nors vasara šiemet atsisveikina nebe karščiu, o rudenišku vėjeliu ir lietumi, Pilviškių vasaros estrada vis tiek prisipildė šilumos – čia vyko jau tradicine tapusi vasaros palydų šventė „Lik sveika, vasara!“
Šventinė programa prasidėjo Pilviškių „Santakos“ gimnazijos šokių kolektyvų ir kultūros namų meno mėgėjų pasirodymais. Tradiciškai įteikti „Gandriukų“ apdovanojimai patiems mažiausiems pilviškiečiams. Šventės pradžią lydėjo ir šilti sveikinimai visiems susirinkusiesiems.
Šventėje dalyvavęs Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras Joris Juškauskas pasidžiaugė gražia Pilviškiuose puoselėjama tradicija vasarą palydėti kartu su bendruomene: „Šios šventės – tai ne tik atsisveikinimas su vasara, bet ir prasmingas susibūrimas. Dėkoju kiekvienam, kuris prisideda prie miestelio gyvybingumo, švenčių organizavimo ir kasdienio Pilviškių gražinimo. Linkiu, kad artėjantis ruduo visiems atneštų įkvėpimo, jėgų ir gražių darbų“, – kalbėjo vicemeras.
Susirinkusiuosius taip pat sveikino Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas, kuris nuoširdžiai padėkojo iniciatyviems bendruomenės nariams už aktyvų dalyvavimą ir indėlį į miestelio gyvenimą.
Mažųjų šventės dalyvių laukė speciali pramogų erdvė su batutais, žaidimais ir interaktyvia atrakcija „Pažymėti lazeriu“.
Vakarinėje šventės dalyje žiūrovus džiugino koncertinė programa: scenoje pasirodė grupė „Jola ir Kontaktas“, žavioji Lady Caramel, publikos numylėtinis Radži, energingieji „Patruliai“ bei atlikėja Adrina.
Renginį vedė ir gera nuotaika dalijosi Haroldas Šklėrius.