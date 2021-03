Agnė Bilotaitė: judėjimo ribojamai tarp dalies savivaldybių turėtų būti panaikinti kovo 15 d.

Lietuvoje sergamumas stabilizavosi ir jau kurį laiką nekinta. Vidutiniškai per dieną nustatoma apie 430 naujų susirgimų atvejų, palyginti su praėjusia savaite šis skaičius sumažėjo dagiau nei 100 atvejų nuo 530. „Pagal mirtingumo rodiklius Lietuva yra 15 vietoje tarp Europos Sąjungos valstybių, tai labai geras rodiklis, ypač dėl to, kad prieš kelias savaites buvome žymiai aukščiau. Tikimės, kad paskiepijus daugiau žmonių ir toliau mažės sergamumas. Ypatingai gera žinia, kad paskiepijus medikus, gydymo įstaigose tarp personalo fiksuojami tik pavieniai susirgimų atvejai“, – teigia vidaus reikalų ministrė, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė Agnė Bilotaitė.

Anot Sveikatos apsaugos ministerijos, teigiamų testų dalis taip pat sumažėjo nuo 7,3 iki 6,1 proc. Skaičiuojama, kad sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 238 atvejus. Didėja testavimo apimtys vidutiniškai per dieną atliekama apie 7300 tyrimų. Bendrai paskiepyta pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze 7,5 proc. Lietuvos gyventojų, vyksta skiepijimas ir antrąja doze. Geriausi skiepijimo rezultatai yra kurortinėse savivaldybėse – Birštone, Druskininkuose ir Neringoje, Šiose savivaldybėse pirmąjį skiepą jau gavo apie 14 proc. gyventojų, o antrąjį 7-8 procentai gyventojų.

„Ruošdamiesi judėjimo atlaisvinimams priėmėme sprendimą, kad nuo kovo 15 d. judėjimas tarp dalies savivaldybių nebus ribojamas. Matome didelį savivaldybių indėlį siekiant suvaldyti galimus protrūkius. Mes taip pat svarstome, kaip suvaldyti rizikas ir tose savivaldybėse, kur sergamumo situacija yra gera, galima būtų siūlyti daugiau atlaisvinimų, negu nacionaliniu lygiu. Tuo tarpu tose savivaldybėse, kur sergamumas išliks aukštas, judėjimo ribojimus dar reikės palikti“, – teigia vidaus reikalų ministrė, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė Agnė Bilotaitė. Artimiausiu metu planuojama aptarti planą dėl judėjimo kontrolės lygių savivaldybėse.

Nuo vasario 17 dienos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vykdo kontrolę Lietuvos – Lenkijos pasienyje, kaip atvykstantys asmenys laikosi karantino reikalavimų. Vidutiniškai per parą į Lietuvą nuo Lenkijos pusės važiuoja apie 1 500 transporto priemonių, iš jų didžioji dalis veža komercinius krovinius ir sudaro daugiau nei 80 proc. visų vykstančiųjų. Vidutiniškai per perą patikrinama apie 500 asmenų. Per praėjusią savaitę patikrinti 2916 asmenų, identifikuota 1363 asmenų, kurie neturėjo patvirtinimų – QR kodų, t. y. apie 46 proc. vykusiųjų neturėjo užpildytų anketų. Iš viso nuo vasario 17 dienos patikrinta 9828 asmenų, iš jų QR kodų neturėjo 5426 vykstantieji, bet anketas užpildė kontrolės vietose. Taip pat per praėjusią savaitę per jūrų uostą atvyko 1 052 asmenys (150 asmenų per parą), per oro uostus – 3256 asmenų (838 asmenų per parą).

Policijos departamento duomenimis pirmąją kovo savaitę nepraleista apie 1200 transportų priemonių, kurios norėjo vykti į kitą savivaldybę be pateisinamos priežasties. Taip pat per praėjusią savaitę nubausta 1069 žmonių dėl karantino reikalavimų pažeidimų. Daugiausia administracinių nusižengimų protokolų surašyta dėl daugiau nei vieno šeimos ūkio kontakto – 670. Dėl kaukių nedėvėjimo nubausti 55 asmenys. Policijos pareigūnai patikrino daugiau kaip 2,3 tūkst. įmonių, dėl jų veiklos pažeidimų pradėtos trys administracinės teisenos, dar 37 įmonės buvo įspėtos.

Vidaus reikalų ministerijos informacija