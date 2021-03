Airijos PAYE grąžinamos išmokos: ką reikėtų žinoti?

Jei per pastaruosius ketverius metus dirbote Airijoje, nepamirškite, kad galite susigrąžinti dalį Airijai sumokėtų mokesčių. Mokesčių grąžinimas – keblus biurokratinis procesas, reikalaujantis ne tik laiko, bet ir sumanumo. Todėl, jei norite patys susigrąžinti mokesčius, pirmiausia išsiaiškinkite, kokių dokumentų reikia pateikiant deklaraciją, kur reikia kreiptis dėl mokesčių grąžinimo ir kokias dokumentų formas būtina užpildyti. Svarbiausia naudotis patikima informacija, tada mokesčių grąžinimo procesas bus daug paprastesnis. Visgi, jei norite, kad jūsų mokesčių grąžinimo klausimus spręstų profesionalai, galite patikėti šį procesą mokesčių grąžinimo agentūroms, kurios greitai ir paprastai susigrąžins sumokėtus mokesčius Airijoje jums į kišenę.

Mokesčių grąžinimo agentūros – lengviausias būdas gauti grąžinamas išmokas

Nors mokesčių grąžinimas Airijoje – sudėtingas biurokratinis procesas, tačiau mokesčių grąžinimo agentūrų specialistams tai – kasdienis darbas, nekeliantis jokių sunkumų. Jei patys nesiryžtate pildyti deklaracijų, nenorite komunikuoti su Airijos mokesčių institucijomis ar net nenutuokiate, kokių dokumentų jums gali reikėti, visada galite patikėti šį procesą mokesčių grąžinimo profesionalams. Bendradarbiauti su agentūromis naudinga dėl to, kad jos užtikrina ne tik kokybiškai pateiktą pajamų mokesčio deklaraciją, bet ir glaudų bendradarbiavimą su užsienio mokesčių inspekcijomis, kad grąžintina mokesčių suma būtų kuo naudingesnė klientui. Be to, naudodamiesi mokesčių grąžinimo agentūrų darbuotojų pagalba, už suteiktas paslaugas mokėsite tik tada, kai atgausite permokėtą mokesčių dalį, o jei liksite nepatenkinti grąžinta suma – agentūros šio mokesčio netaikys. Taip be jokio vargo ir galvos skausmo gausite visą reikalingą informaciją iš patikimų lūpų ir lengvai susigrąžinsite mokesčius.

Kokią permokėtą pajamų mokesčio dalį įmanoma susigrąžinti dirbusiems Airijoje?

Permokėtą pajamų mokesčio dalį galite susigrąžinti net už praėjusius ketverius metus – toks yra senaties terminas. Kasmet vidutiniškai kiekvienas, dirbęs Airijoje, atgauna apie 752 eurus. Žinoma, tai tik vidutinė grąžintina suma: vieni gali atgauti didesnę dalį, kiti – mažesnę. Kiekvieno mokesčių mokėtojo atvejis – skirtingas, todėl reikalingas individualus grąžintinos sumos apskaičiavimas. Turbūt, kyla klausimas, nuo ko priklauso grąžintina pajamų mokesčio dalis? Dažniausiai šią sumą nulemia keletas svarbių aspektų: bendrosios pajamos, atskaitytų pajamų suma, išdirbtas laikotarpis ir kt. Preliminarią grąžintiną pajamų dalį visada galite sužinoti pasinaudoję mokesčių skaičiuokle, kurią rasite mokesčių grąžinimo agentūrų svetainėse. Tačiau reikėtų įvertinti, kad skaičiuoklės nustatyta suma yra preliminari: tikroji grąžinti suma gali būti ir didesnė, ir mažesnė. Todėl svarbu žvelgti į situaciją ne naiviai – nesidžiaugti anksčiau laiko.

UCS mokesčių grąžinimas Airijoje

Visi, dirbantys Airijoje, moka visuotinį socialinį mokestį (USC). Todėl kasmet, priklausomai nuo pajamų dydžio, galima susigrąžinti sumokėtus USC mokesčius. Šiuos mokesčius galima susigrąžinti iki tol, kol sueina senaties terminas – ketveri metai. Vadinasi, susigrąžinti USC galima už praėjusius ketverius metus. Įprastai grąžintina suma priklauso nuo metinių pajamų dydžio. Jeigu metinės pajamos 2017–2020 m. neviršijo 12 012 eurų, susigrąžinsite visus sumokėtus USC mokesčius. Jeigu metinės pajamos viršijo šią sumą, grąžintina suma apskaičiuojami individualiai. USC mokesčiai grąžinami kartu su permokėta pajamų mokesčio dalimi.

Kokių dokumentų reikia, norint gauti PAYE ir UCS išmokas?

Jei norite susigrąžinti permokėtą pajamų mokesčio dalį ir sumokėtą visuotinį socialinį mokestį, pirmiausia reikės gauti kelis būtinus dokumentus. Kad nepasimestumėte tarp lapų šūsnio ir turėtumėte visus reikiamus dokumentus, čia nurodomi visi dokumentai, kurių reikia, norint gauti grąžintinas išmokas iš Airijos.

Dokumentai, kurių prireiks PAYE išmokoms gauti:

Paso arba asmens tapatybės kortelės kopijos. Ji patvirtins jūsų tapatybę ir pilietybę. PPS numerio pažymos kopijos. Tai asmeninis valstybės paslaugų gavėjo numeris. Employment Detail Summary. Paskutinių algalapių iš visų darbdavių. Algalapiuose nurodomos gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Šiuos dokumentus kartu su alga išduoda darbdaviai.

Dokumentai, kurių reikia USC išmokoms gauti:

Paso arba asmens tapatybės kortelės kopijos. PPS numerio pažymos kopijos. P45 ir/ar P60 formų iš visų darbdavių. Tiek P45, tiek P60 formoje pateikiama informacija apie asmens pajamas ir sumokėtus mokesčius. Tik P45 išduodama išėjus iš darbo, P60 forma – kasmet.

Jei nesate tikri, ar turite visus reikiamus dokumentus, abejones išsklaidysite apsilankę bet kurioje mokesčių grąžinimo agentūrų svetainėje. Ten nesunkiai rasite visų deklaracijoms būtinų dokumentų sąrašus ir jų pavyzdžius pagal tai, kokioje šalyje dirbote. Taip bus žymiai lengviau susirasti trūkstamus dokumentus. Be to, jei neturite kurių nors reikalingų dokumentų, tai – ne bėda. Jūs vis tiek galite pradėti mokesčių grąžinimo procedūrą. Jei patiems neišeina gauti visų reikalingų dokumentų, mokesčių agentūrų specialistai visada pasiruošę padėti. Tik gavę trūkstamus dokumentus, atgausite sumokėtus mokesčius.

4 mokesčių grąžinimo etapai

Jei nusprendėte atgauti grąžintas išmokas, prisiminkite, kad tai nėra greitas procesas. Įprastai mokesčių grąžinimas iš Airijos trunka apie 2–3 mėnesius. Tai priklauso nuo to, ar iškart turite visus reikalingus dokumentus, kaip greitai jūsų užpildyta forma pasieks Airiją ir kaip greitai ši šalis imsis veiksmų. Kad susigrąžintumėte mokesčius, turėsite įvykdyti keturis etapus.

Pirmasis – užsiregistruokite mokesčių grąžinimui. Užpildykite mokesčių grąžinimo formą, o tada laukite tolimesnių instrukcijų. Jei nemokate užpildyti šios formos, mokesčių grąžinimo agentūrų svetainėse lengvai rasite naudingų pavyzdžių ir specialistų, pasiruošusių padėti. Užsiregistravę ir užpildę dokumentų formas, susirinkite visus mokesčių grąžinimui būtinus dokumentus, kurie jau buvo aptarti anksčiau šiame straipsnyje. Po to, kai gausite visus reikalingus dokumentus, padarykite jų kopijas ir prisekite prie užpildytų dokumentų. Paskutinis žingsnis – laukimas.

Atgaukite tai, kas jums priklauso

Mokesčių grąžinimas Airijoje – sudėtingas biurokratinis procesas. Norint jį įgyvendinti, reikės nemažai pastangų, kantrybės, laiko ir išmanymo. Kad mokesčių grąžinimas nebūtų toks komplikuotas, visada galite jį patikėti – mokesčių agentūroms, kuriose dirba geriausi specialistai, puikiai išmanantys mokesčių grąžinimo niuansus iš užsienio valstybių. Taip iš patikimų šaltinių sužinosite, kaip užpildyti deklaracijas, kokių dokumentų reikia, norint susigrąžinti mokesčius, kiek pinigų įmanoma atgauti ir kada grąžintinos išmokos sukris į jūsų kišenę. Pasinaudoję mokesčių agentūrų paslaugomis liksite patenkinti, nes lengvai ir paprastai atgausite PAYE ir UCS išmokas.