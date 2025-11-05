Vilkaviškio kultūros centre vyko Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos vokalinio ansamblio „Likimas“ kūrybinės veiklos 20-mečio minėjimas.
Šventiniame koncerte skambėjo ansamblio dainos, pasirodė atlikėjai iš Kaišiadorių, grojo saksofonininkas Orestas Bukšnys. Renginyje netrūko nuoširdžių sveikinimų, prisiminimų ir padėkų už ilgametį kūrybinį kelią.
Kolektyvą su gražiu jubiliejumi pasveikinti atvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Jis padėkojo ansamblio nariams už kūrybinį indėlį, prasmingą veiklą bei rajono kultūrinio gyvenimo puoselėjimą ir įteikė mero padėką.
„Dėkoju už ilgametę kūrybinę veiklą ir nuoširdų atsidavimą muzikai. Jūsų dainos praturtina rajono kultūrinį gyvenimą ir suburia žmones bendram tikslui – džiaugtis kūryba ir buvimu kartu. Linkiu neprarasti kūrybinio entuziazmo ir dar daug metų džiuginti klausytojus savo dainomis“, – linkėjo meras Algirdas Neiberka.
Kolektyvą taip pat sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Algirdas Butkevičius, linkėdamas ansambliui kūrybinės sėkmės, ištvermės ir tolesnio muzikinio kelio tęstinumo.
Ansamblis „Likimas“, kuriam šiuo metu vadovauja Irma Menčinskienė, susikūrė prieš du dešimtmečius Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos narių iniciatyva. Jų visų bendras noras dainuoti, bendrauti ir dalintis kūryba subūrė kolektyvą, kuris nuo pat pirmųjų žingsnių išsiskyrė originalumu ir kūrybiniu polėkiu. Šiandien ansamblio repertuare – kelios dešimtys kūrinių, tarp jų ir autorinės dainos.
Per savo veiklos metus kolektyvas išleido net tris muzikos albumus ir toliau aktyviai dalyvauja įvairiuose kultūros renginiuose bei konkursuose, tarp jų – tradiciniame respublikiniame dainų konkurse „Vilties paukštė“, kuriame ne kartą pelnė prizines vietas.