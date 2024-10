Šiuolaikinės kibernetinės grėsmės tampa vis sudėtingesnės ir kelia rimtą pavojų ne tik verslo organizacijoms ir valstybiniams sektoriams, bet ir individualiems vartotojams bei šeimoms.

Kaip pabrėžia IT sprendimų platinimo įmonės „Baltimax” kibernetinio saugumo inžinierius ir ESET ekspertas Lukas Apynis, antivirusinė programa yra tik viena iš daugelio saugumo priemonių, užtikrinančių saugumą, todėl jis įvardija dar 4 būdus, kaip galima apsisaugoti.

Naujausio skaitmeninio saugumo kompanijos ESET tyrimo duomenys atskleidžia, kad net 97 proc. britų ir amerikiečių yra susirūpinę dėl kibernetinių atakų dažnumo ir sudėtingumo, o tik 13 proc. jaučiasi visiškai apsaugoti. Ši situacija pabrėžia nuolatinio namų kibernetinio saugumo stiprinimo svarbą ir kelia klausimą – kaip užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo šių pavojų?

Prognozuojama, kad kibernetinių nusikaltimų atvejai visame pasaulyje įvairiuose sektoriuose augs, nes šie sukčiams yra pelningi. „Deja, bet kasmet daugėja tapatybės vagysčių ir duomenų nutekėjimo atvejų. Vartotojai gauna tikroviškai atrodančius sukčiavimo laiškus, SMS žinutes, nusikaltėliai vis aktyviau naudojasi dirbtinio intelekto įrankiais, kurie, pavyzdžiui, gali padėti apsimesti kitu asmeniu naudojant balsą ir taip paprastai apgauti auką. Kad galėtume apsisaugoti nuo šių ir panašių grėsmių, tiek darbo, tiek šeimos aplinkos apsaugos sprendimai turi būti ne tik efektyvūs, bet ir nuolat atnaujinami”, – teigia kibernetinio saugumo ekspertas L. Apynis.

Kaip apsaugoti savo namų aplinką?

Aukštos kokybės skaitmeninio saugumo programa yra svarbi priemonė asmeninių įrenginių apsaugai. Ji ne tik saugo nuo virusų, kenkėjiškos programinės įrangos, šnipinėjimo programų ir sukčiavimo atakų, bet ir teikia apsaugą realiuoju laiku, duomenų šifravimą bei naršymo saugumo funkcijas, leidžiančias vartotojams saugiai naudotis internetu. IT saugumo ekspertai įspėja, kad nemokamos programos dažnai nesuteikia pakankamos apsaugos ir gali netgi kelti pavojų, rinkdamos vartotojo duomenis.

Be to, šiais laikais vien tik antivirusinių programų nepakanka – būtina taikyti kompleksinius skaitmeninio saugumo sprendimus. IT specialistas L. Apynis įvardija kelias pagrindines priemones, kurios šiuo metu yra aktualiausios.

1. Tapatybės apsauga ir duomenų stebėsena / kontrolė. Kaip pabrėžia kibernetinio saugumo ekspertas, svarbu nuolat stebėti, ar asmeninė informacija neplatinama tamsiajame internete (angl. dark internet). „Tokią stebėseną gali atlikti specializuotos technologijos, įspėjančios apie galimus nutekėjimus”, – sako L. Apynis.

Be to, jau minėto tyrimo duomenys atskleidžia, kad daugiau nei 70 proc. vartotojų neturi priemonių, galinčių įspėti apie galimus asmens duomenų nutekėjimus. Dėl šios priežasties itin svarbu apsvarstyti investavimą į tapatybės apsaugos paslaugas, kurios leidžia stebėti asmens duomenis ir greitai reaguoti į galimas grėsmes, taip sumažinant riziką tapti kibernetinių nusikaltimų aukomis.

2. Daugiapakopė apsauga. Svarbu atkreipti dėmesį, kad saugumo priemonės turėtų apimti ne tik apsaugą nuo virusų, bet ir gynybą prieš išpirkos reikalaujančias programas, sukčiavimo atakas, duomenų šifravimą bei apsaugą nuo fizinio įrenginių vagystės. Kaip pabrėžia IT saugumo ekspertas L. Apynis, kibernetiniai nusikaltėliai naudoja pažangias technikas ir įrankius, todėl efektyvi saugumo strategija turėtų būti orientuota į įvairius grėsmių vektorius, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga.

Minėtos IT saugumo kompanijos duomenimis, 85 proc. kibernetinių atakų yra vykdomos automatizuotais įrankiais, todėl būtina investuoti į kompleksines saugumo priemones, kad būtų galima užtikrinti tvirtą gynybą visose pažeidžiamose IT sistemose.

3. Vaikų interneto priežiūra. Tėvams yra itin svarbu stebėti vaikų veiklą internete ir riboti prieigą prie tam tikro turinio, siekiant apsaugoti juos nuo nepageidaujamo poveikio.

Vaikai dažnai neturi pakankamai patirties, kad galėtų atskirti patikimą informaciją nuo sukčiavimo ar kenkėjiškų svetainių, todėl tėvai turėtų naudoti specializuotas programas, leidžiančias stebėti vaikų naršymo įpročius ir užtikrinti, kad jie neprisijungtų prie pavojingų ar nepageidaujamų turinio šaltinių. „Taip pat svarbu su vaikais kalbėti apie saugų elgesį internete ir mokyti juos atpažinti galimus pavojus”, – pataria L. Apynis.

4. Stipri slaptažodžių politika ir dviejų veiksnių autentifikacija. IT saugumo kompanijos duomenimis, vidutiniškai vienas žmogus gali turėti daugiau nei 150 slaptažodžių ir valdyti beveik 200 paskyrų. „Kibernetiniai nusikaltėliai dažnai taikosi į slaptažodžius, todėl vartotojams šią grandį reikėtų sustiprinti tiek darbo, tiek namų aplinkose”, – sako IT inžinierius.

Visiems vartotojams, nesvarbu, ar jie yra organizacijos dalis, ar kalbame apie namų ūkį, rekomenduojama naudoti stiprius slaptažodžius ir dviejų veiksnių autentifikaciją, kad būtų apsisaugota nuo galimų įsilaužimų.

„Nepaisant didėjančių pavojų, svarbu suprasti, kad namų kibernetinis saugumas turi būti pritaikytas kiekvienam šeimos nariui. Šiandien skaitmeninis pasaulis tampa vis pavojingesnis, tačiau tinkamos apsaugos priemonės padeda užtikrinti, kad namai išliktų ramybės ir saugumo vieta”, – apibendrina ekspertas L. Apynis.