Kazlų Rūdos savivaldybės vicemerė Virginija Mitrikevičienė lapkričio 10–13 dienomis dalyvavo Pietų Savo regione (Suomija) vykusioje tarptautinio projekto KISMET – Sustainable Food Environments baigiamojoje konferencijoje. Renginyje ji atstovavo Kazlų Rūdos savivaldybei, kuri projekte dalyvauja kaip draugystės miestas, prisidedantis prie tvarios maisto sistemos vystymo iniciatyvų.
Konferencija subūrė projekto partnerius, ekspertus ir savivaldybių atstovus iš įvairių Europos regionų. Tvaraus maisto sistemos iniciatyvos apima ne tik jau pagaminto maisto tausojimą ir siekį kuo mažiau jo švaistyti, bet ir gaminimą iš regione augančių produktų. Siekiama, kad maisto produktai būtų kuo trumpiau transportuojami, nereikėtų jų apdoroti įvairiomis transportavimą lengvinančiomis medžiagomis, kad jų pervežimui būtų naudojam kuo mažiau kuro, mažinama aplinkos tarša, o regionų ūkininkai turėtų užtikrintus vartotojus netoli savo ūkių.
Renginio metu buvo apžvelgti svarbiausi projekto rezultatai, diskutuota apie tvarios maisto aplinkos kūrimo sėkmės istorijas, įgyvendintas priemones ir ateities perspektyvas. Pranešėjai akcentavo bendradarbiavimo ir tarptautinių tinklų svarbą kuriant tvarias maisto sistemas. Vėliau vyko diskusija apie svarbiausius projekto rezultatus bei sesija, kurioje draugystės miestai, tarp jų ir Kazlų Rūda, aptarė savo vaidmenį skatinant sezoninio, sveikesnio ir aplinkai draugiškesnio maisto naudojimą. Antrąją renginio dieną delegacijos lankėsi vietinėse įstaigose, kurios demonstruoja tvarios maisto grandinės kūrimo pavyzdžius.
Vizitų metu buvo supažindinta su inovatyviais sprendimais, skatinančiais vietinių produktų naudojimą, sezoninį maitinimą bei švietimą apie sveiką mitybą.
„Šios patirtys naudingos ir Kazlų Rūdos savivaldybei, nes mūsų bendruomenė yra pripažinta Slow Food organizacijos narė. Šiame renginyje galėjome stiprinti tarptautinius ryšius, plėsti žinias bei susipažinti su Suomijos iniciatyvomis“, – po renginio sakė vicemerė.