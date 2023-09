Galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, svaigulys ir padažnėjęs širdies plakimas – visa tai padauginimo alkoholiu pasekmės.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė pasakoja, kad apsinuodiję žmonės vis dar daro nemažai klaidų, malšindami pagirių simptomus, bei įvardija, kas gali išties padėti pasijusti geriau.

Dažna klaida – iškart slopinami simptomai

„Apsinuodijus alkoholiu organizmas pradeda kovoti su toksinų pertekliumi, stengdamasis juos pašalinti. Mums reikėtų padėti organizmui ir pasireiškus tokiems simptomams kaip vėmimas, nepulti jų malšinti tą pačią akimirką. Jeigu vemti pradėjęs žmogus iškart išgers vėmimą malšinančius vaistus, jis tarsi užrakins organizme nuodinguosius toksinus“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Dėl to vaistininkė pataria bent pirmąsias apsinuodijimo maistu valandas leisti organizmui išsivalyti ir papildomai gerti skysčius – geriausia vanduo ir elektrolitų gėrimai. Taip pat pašalinti toksinus iš organizmo gali padėti aktyvinta anglis.

Apsinuodijus netenkame daug mineralų

„Apsinuodijus alkoholiu, mes netenkame daug mineralų, dėl to reikėtų papildomai vartoti elektrolitų tirpalus. Taip pat lygiagrečiai vartokite ir gliukozės tirpalus, kurie padeda greičiau išskaidyti alkoholį organizme. Neretu atveju galima rasti preparatų, kuriuose iškart yra ir elektrolitų, ir gliukozės“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Jeigu namuose neturite elektrolitų ir gliukozės tirpalų, vaistininkė pataria elektrolitus keisti mineraliniu vandeniu, o gliukozę – puodeliu arbatos su cukrumi arba medumi.

Gali praversti ir vitaminas C

Vaistininkė pasakoja, kad vitaminas C daugumai yra gerai atpažįstamas kaip pagalbininkas stiprinant imuninę sistemą. Anot jos, šis vitaminas atlieka ir kitą svarbią funkciją – kovoja su laisvaisiais radikalais, kuriuos gali sukelti ir alkoholis.

„Vitaminas C turi antioksidacinių savybių, kurios padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso sukeltos žalos. Visgi, vien vitaminas C nepadės – geriausia jį vartoti kartu su elektrolitais ir B grupės vitaminais. Toks derinys gali padėti organizmui greičiau atsistatyti ir palengvinti silpnumą, galvos skausmą, pykinimą, padažnėjusį širdies plakimą. O jei namuose neturite vitamino C, pabandykite suvalgyti citrusinių vaisių, kurie irgi gali pasitarnauti tokioje situacijoje“, – sako vaistininkė T. Gečienė.

Venkite šalto dušo

„Kartais tenka išgirsti istorijų, kaip alkoholiu apsinuodiję žmonės galvoja, jog jėgas atgaus nusiprausę šaltame duše. Iš tiesų, tai didelė klaida. Šaltas dušas apsinuodijus ne tik nepadės greičiau intoksikuotis organizmui, bet gali netgi iššaukti sąmonės praradimą. Dėl tos pačios priežasties venkite itin karšto dušo, pirčių“, – sako vaistininkė.

Vietoje kavos – vaistažolių arbatos

Apsinuodijus alkoholiu žmogus gali jausti silpnumą ir nuovargį. Visgi, vaistininkė įspėja, kad kavos puodelis tokioje situacija nepadės atgauti energijos.

„Apsinuodijus venkite kavos ir kitų tonizuojančių gėrimų, kadangi jie gali tik dar labiau sudirginti skrandį ir žarnyną. Vietoje to geriau išgerkite puodelį švelnios vaistažolių arbatos – pavyzdžiui, mėtų arba imbiero. Retas žino, kad imbieras yra veiksminga priemonė, slopinanti vėmimą ir pykinimą“, – sako vaistininkė T. Gečienė.