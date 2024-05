Prieš gerus 10-15 metų Kalvarija nebuvo įsivaizduojama be vadinamųjų „bagių“ lenktynių, kurių keliamas garsas bei pranešėjo suteikiama informacija buvo girdėti ir gerokai už Kalvarijos, o pažiūrėti lenktynių plūsdavo minios kalvarijiečių ir miesto svečių.

Dabar šio šurmulio jau nebegirdėti, tad galima susidaryti nuomonę, kad šis sportas Kalvarijoje nebeegzistuoja.

„Sūduvos gidui“ susisiekus Kalvarijos motokroso trasą eksploatuojančio Sūduvos motokroso klubo vadovu Jonu Kęstučiu Šiupšinsku paaiškėjo, kad tokia nuomonė – klaidinga.

Vyras atskleidė, jog vos prieš kelias dienas čia vyko Lietuvos Cross County ir šalies Taurės IV etapas, o jau birželio 8-9 dienomis trasa priims Lietuvos enduro čempionatą ir dar vieną Taurės etapą.

Teigiama, kad šiais metais tai bus galimai paskutinės varžybos, nebent kiltų idėja surengti sezono uždarymą.

Sūduvos motokroso klubo vadovas Jonas Kęstutis Šiupšinskas tikina, kad nors sąlygos nelepina (pvz.: žiūrovų ir dalyvių patogumui bei saugumui tualetai bei greitoji medicinos pagalba veikia tik varžybų metu) per metus yra suorganizuojamos trejos varžybos, o pasidžiaugti tikrai yra kuo – Sūduvos motokroso klubas „Lietuvos taurės“ varžybų komandinėje įskaitoje užima pirmą vietą.

Prakalbus apie anksčiau vykusias „bagių“ varžybas, vadovas informuoja, jog šios varžybos šiai dienai nėra rengiamos.

Kalvarijos motokroso trasa yra priėmusi ir keletą Europos čempionatų etapų, o jos ilgis siekia 1,7 km., „cross country“ – 10-11 km., o enduro trasa – net 16 km., neišvažiuojant į viešo naudojimo kelius.

J. K. Šiupšinskas pabrėžia, kad Kalvarijos trasa yra viena unikaliausių šalyje, nes ji sujungta su vadinamuoju „Cross country“ – daugiau tokių sujungtų trasų Lietuvoje nėra.

Išskirtinumą sukuria ir tai, kad varžyboms tinkamų motokrosų trasų nėra kaimyninėje Dzūkijoje – aktyvesnis šio sporto judėjimas veikia tik Aukštaitijoje ir Žemaitijoje, kur yra senos motosporto tradicijos, tad šio krašto motosporto atstovai mielai atvyksta rungtyniauti į Kalvariją.

Prakalbus apie ateities planus, Sūduvos motokroso klubo vadovas Jonas Kęstutis Šiupšinskas akcentuoja būtinybę sutvarkyti trasos laistymo sistemą, tad šiuo metu teikiama paraiška esamų sporto bazių gerinimo projektams, kurie finansuojami Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Tiesa, kol kas teigiamų ženklų nesulaukiama – paraiška atmetama dėl per mažo sportuojančių asmenų skaičiaus, be to, reikalingas pritaikymas neįgaliesiems, tačiau, tikimasi, kad ateityje problemą pavyks išspręsti, o trasoje surengti dar ne vienas aukščiausio lygio motokroso varžybas.

Daugiau informacijos apie Kalvarijoje vykstančias motokroso varžybas galima rasti Sūduvos motokroso klubo „Facebook“ puslapyje.