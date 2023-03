Manoma, jog porai Lietuvoje pradėti auginti dar XVI amžiuje. Praėjo bene penki šimtai metų, tačiau jų populiarumas neslopsta iki šiol – be jų neįsivaizduojame jokio šventinio stalo.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė porus apibūdina kaip nekaloringą, vitaminais ir mineralais turtingą daržovę. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos ir operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, jog porai – nereiklus, ilgai šaldytuve išsilaikantis produktas, kuris ne sezonu metu mūsų šalį pasiekia iš pietų Europos augintojų. Porai puikiai papuoš Velykų stalą ir pagardins daugelį patiekalų, tarp kurių – ir kiaušiniai. Šventei artėjant prekybos tinklo kulinarijos ekspertai namuose kviečia išbandyti nebrangų, bet labai gardų pašteto receptą su porais.

Svogūnams ir česnakams gimininga daržovė

Anot sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, traškus ir savo skoniu šiek tiek svogūną primenantis poras – žmogaus sveikatai išties naudinga daržovė. „Poruose gausu tokių mineralų kaip manganas, varis, geležis. Juose taip pat yra eilė vitaminų: A, C ir K1, svarbus kraujo krešumo reguliavimui. Porai yra ir B grupės vitaminų šaltinis, pavyzdžiui, juose gausu folatų“, – porų maistines savybes vardija mitybos ekspertė.

Gydytoja dietologė pabrėžia, kad labiausiai porų teigiamos savybės žmogaus organizmui atsiskleidžia dėl juose esančių antioksidantų: „Poruose yra itin daug polifenolių ir skirtingų sieros junginių. Jie mūsų organizme funkcionuoja kaip gynybinis barjeras bei apsaugo nuo įvairių uždegimų. Tiesa, antioksidantai skyla, kai produktai yra termiškai apdorojami, todėl norit kuo daugiau jų gauti, porus naudingiausia vartoti žalius. Termiškai apdoroti porai išlieka turtingi mineralinėmis medžiagomis, skaidulomis. Be to, valgyti galima tiek žaliąją, tiek baltąją šios daržovės dalį. Karotinoidų daugiau gausime iš žaliosios poro dalies, o vitamino C – iš baltosios.“

Akivaizdu, kad porai yra labai maistingi, tačiau apie juos ne visi žino pakankamai. Šis lelijinių šeimai priklausantis augalas turi panašių savybių kaip svogūnai ar česnakai: „Lyginant su svogūnais, poruose yra šiek tiek mažiau skaidulų, o su česnakais porus sieja veiklioji, antibakterinį poveikį turinti medžiaga, alicinas. Tarp šių daržovių yra ir šiek tiek skirtumų, bet visos jos priklauso tai pačiai produktų grupei ir dėl naudos žmogaus sveikatai yra rekomenduojamos įtraukti į kasdienės mitybos racioną“, – pabrėžia gydytoja dietologė, o skonių įvairovei namuose siūlo ragauti tiek porais, tiek su svogūnais ar česnakais gardintų patiekalų.

Porai pagardins daugelį patiekalų

Į prekybos centrus švieži porai pavasarį ir vasaros metu atkeliauja iš Olandijos, Ispanijos, Prancūzijos, o rudens bei žiemos sezonu prekių lentynose galima rasti ir Lietuvoje užauginto jų derliaus. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pabrėžia, kad kulinarijoje porai yra universaliai panaudojama daržovė: „Daugelis porus naudoja šviežioms salotoms paskaninti, nes jie turi kiek švelnesnį skonį nei svogūnai. Be to, labai populiaru apkepinti porus ir naudoti juos įvairiems užpilams, padažams. Porai puikiai papildys ir daržovių troškinius, sriubas, pyragus ar kiaušinienes.“

Nepaisant savo universalumo virtuvėje, porai kai kuriems pirkėjams vis dar mažiau pažįstama daržovė. Gaminant patiekalus su porais kartais kyla dvejonių: kurią jų dalį vartoti – baltąją ar žaliąją, kaip šią daržovę teisingai paruošti? O. Suchočeva pataria, kaip gaminti šią daržovę: „Supjausčius žiedeliais, porus galima apkepinti ar patroškinti. Dažniausiai vartojama jų baltoji dalis, o kaip ir visus svogūninius šakniavaisius, ją galima dėti į salotas. Tuo tarpu žalioji porų dalis yra kiek kietesnė, todėl labiau tinka patiekalų papuošimui.“

Komercijos operacijų vadovė pabrėžia, kad porai puikiai tiks Velykų stalui – papuoš ir paskanins salotas ar patiekalus su kiaušiniais. Todėl norintiems šventei pasiruošti iš anksto ir produktų įsigyti pigiau, ji pataria pasidairyti akcijų, atkreipti dėmesį į privačios etiketės produktus bei patikrinti asmeninius pasiūlymus „Rimi“ lojalumo kortelių terminale arba mobilioje aplikacijoje: „Daugiausia sutaupyti galima planuojant šventinį meniu iš anksto ir pasinaudojant „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikiančia asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos. Be to, „Rimi.lt“ programėlėje rasite visą svarbiausią informaciją ir galėsite pasiruošti produktų sąrašą, atsižvelgdami į nuolaidas.“

Nekaprizinga daržovė

Nusipirkus ir iškart nesugalvojus, ką gaminti iš porų, nereikėtų jaudintis. Ši daržovė – visai nereikli ir ypatingų laikymo sąlygų nereikalaujanti. Žinoma, laikant ilgiau, vytimo požymiai po kurio laiko pradės matytis, tačiau tai nesutrukdys porų panaudoti skirtingų patiekalų receptuose.

Pasak O. Suchočevos, porai išvaizdą pradeda keisti nuo viršaus: „Laikant namuose, jų žalioji dalis gali truputį apvysti. Nepaisant to, poras vis tiek bus tinkamas maisto gaminimui, jo tikrai nereikia išmesti. Šią daržovę geriausia laikyti šaldytuve, specialiai joms skirtame stalčiuje. Taip pat galima atpjauti norimą poro dalį, tarkime, vidurinę, o likusią sunaudoti vėliau, kai prireiks. Daugelis, nusipirkę porus, iškart juos supjausto ir apdoroja arba laiko dalimis šaldytuve bei šaldiklyje, tačiau tai priklauso nuo maisto gamybos įpročių.“

Velykų stalui „Rimi“ kulinarijos technologai kviečia pasigaminti kiaušinių bei porų paštetą, nustebinsiantį savo paprastumu ir netikėtu skoniu.

Kiaušinių ir porų paštetas

Patiekalui reikės:

10 vnt. virtų kiaušinių;

2 vnt. kiaušinių;

2 vnt. porų;

80 g fermentinio sūrio;

50 g petražolių;

3 šaukštų sviesto;

3 šaukštų maltų džiūvėsėlių;

1 žiupsnelio rozmarinų;

1 žiupsnelio smulkintų muskato riešutų;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Porus nuplaukite, nusausinkite, supjaustykite griežinėliais ir troškinkite svieste ant silpnos kaitros 3–4 min., kol suminkštės. Porai neturi paruduoti.

Virtus kiaušinius nulupkite ir 5 vienetus supjaustykite vidutinio dydžio kubeliais. Kiaušinius sumaišykite su troškintais porais, kapotomis petražolėmis ir tarkuotu sūriu.

Įmuškite 2 kiaušinius, pagardinkite prieskoniais ir išmaišykite masę.

Nedidelę pyrago kepimo formą ištepkite sviestu, pabarstykite džiūvėsėliais, sukrėskite pusę paruoštos masės, išdėliokite 5 virtų kiaušinių puseles ir ant viršaus sukrėskite likusią masę. Dėkite paštetą į įkaitintą iki 185 °C temperatūros orkaitę. Kepkite apie 35–40 minučių.

Patiekdami paštetą galite jį papuošti daigais ir putpelių kiaušiniais.