Marijampolėje penktadienį įvyko įspūdinga technologijų šventė READY4TECH, sukvietusi į vieną erdvę jaunimą, pedagogus, mokslo bei verslo atstovus. Renginys tapo tikra inovacijų platforma, kurioje buvo galima ne tik stebėti, bet ir patiems išbandyti šiuolaikines technologijas bei kūrybinius sprendimus.
Dieną pradėjo praktiniai užsiėmimai – mokiniai dalyvavo bakterijų fermentinio aktyvumo praktikume, kuriame gilinosi į biologijos procesus ir eksperimentavo laboratorinėje aplinkoje. Tuo pat metu mažiausieji kūrėjai išbandė savo jėgas RoboMakers Lab dirbtuvėse, kur mokėsi konstruoti ir programuoti robotukus.
Renginį oficialiai atidarė READY4TECH atidarymas, kurį lydėjo Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo šou. Moksleiviai stebėjo eksperimentus, atskleidžiančius fizikos ir chemijos dėsnius, o jaunesnieji dalyviai vėliau galėjo pasinerti į smagų, pažinimo kupiną šou, pritaikytą jų amžiui.
Visą dieną veikė Technologijų paroda, siūliusi platų inovacijų spektrą. Lankytojai galėjo pamatyti 3D spausdintuvu sukurtas skulptūras, susipažinti su pažangiais dronais ir agro-dronais, naudojamais žemės ūkyje, bei stebėti, kaip veikia dirbtiniu intelektu valdomi mobilūs robotai. Parodoje taip pat buvo pristatytos virtualios realybės sistemos, važiuojantis kartingas-lagaminas, vakuumo generavimo stendas su slėgio jutikliais, automatizuota roboto ranka bei interaktyvūs žaidimų ir VR stendai, leidžiantys patirti technologijų pasaulį iš arti.
Tuo metu vyko ir RoboForge robotų varžybos, kuriose komandos demonstravo savo kurtų robotų gebėjimus įveikti įvairias užduotis. Daug azarto ir kūrybiškumo sukėlė Kids Challenge – mažiesiems skirta veikla, kurioje jie galėjo mokytis, kurti ir žaisti technologijų temomis.
Renginį vainikavo apdovanojimai, kurių metu buvo pagerbtos kūrybiškiausios ir inovatyviausios komandos.
Technologijų šventėje apsilankęs Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius džiaugėsi prasidėjusia technologijų judėjimo pradžia. „Šiandien čia matome, kaip Marijampolės jaunimas kuria ateitį savo rankomis – eksperimentuoja, programuoja, išbando, svajoja. Šis renginys rodo, kad technologijos nėra tik ateitis – jos jau dabar keičia mūsų savivaldybę. Kartu galime padaryti taip, kad Marijampolė taptų vieta, kurioje gimsta naujos idėjos ir drąsūs sprendimai“, – kalbėjo Nerijus Mašalaitis.
READY4TECH renginys įrodė, kad Marijampolės jaunoji karta žengia koja kojon su ateitimi – čia gimsta smalsumas, kūrybiškumas ir naujos idėjos, kurios augina visą bendruomenę.