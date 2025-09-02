Mokslo ir žinių dieną Poezijos parką užliejo jaunimo banga – šypsenos, juokas ir gera nuotaika sklido iš kiekvieno kampelio. Spalvingas renginys ATGAL Į MOKYKLĄ pavertė vakarą tikra muzikos, šokių ir bendrystės fiesta.
Gerą nuotaiką dovanojo dainų ir šokių studija „Kotita“, žaismingai skambėjo pop choras „O lia lia“. Energijos užtaisą sukūrė Paulina Paukštaitytė, o vakarą vainikavo publiką „užkūręs“ Remis Retro. Žiūrovai plojo, dainavo kartu ir tiesiog mėgavosi akimirka.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, sveikindamas susirinkusiuosius, džiaugėsi matydamas tiek daug jaunimo: „Rugsėjo 1-oji – ypatinga diena, kai visi susirenkame į klases, susitinkame draugus, mokytojus. O vakare būtina pasidžiaugti naujų mokslo metų pradžia – trankiai, smagiai ir kartu. Džiaugiuosi, kad ši tradicija prigijo ir suvienija mūsų bendruomenę.“
Jau tapo įprasta: ryte – vadovėliai, šventiniai žiedai ir sveikinimai, o vakare – šokiai, muzika ir daug geros nuotaikos. ATGAL Į MOKYKLĄ šventė, kurią Marijampolės savivaldybė kartu su Kultūros centru kasmet dovanoja bendruomenei, tapo neatsiejama Rugsėjo 1-osios dalimi.
Poezijos parkas tapo bendrystės erdve – čia susitiko mokiniai, mokytojai, tėvai ir draugai. Po vasaros atostogų visi džiaugėsi galėdami pabūti kartu, pasidalyti šypsenomis ir gera nuotaika.