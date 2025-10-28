Spalio 24-osios popietę Zanavykų muziejuje skambėjo dainos, armonikos garsai ir nuoširdi bendrystė – čia iškilmingai atidaryta tarptautinė paroda, kviečianti pažinti lietuvių ir slovėnų vestuvių tradicijas.
Svečių laukta tradiciniu sutikimu į vestuves – su duona ir druska, aidint armonikai bei kvepiant šventiškai nuotaikai. Šis pasitikimas sujungė praeities papročius ir dabarties bendrystę, o muziejuje tvyrojo tikra šventės dvasia.
Renginio pradžioje susirinkusius pasveikino Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, džiaugdamasi gražiu tarptautiniu bendradarbiavimu ir kultūrų dialogu.
Sveikinimo žodžius tarė Muzej Velenje (Slovėnija) delegacija – direktorė Tanja Verboten, edukatorė Ona Čepaitytė-Gams ir parodos kuratorė Špela Regulj, kurios muziejui įteikė tradicinį slovėnų vestuvių pyragą ir medinius šaukštus – meilės, santarvės ir šeimos vienybės simbolius.
Taip pat muziejus su jungtine paroda sveikino Šakių rajono meras Raimondas Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas bei pavaduotoja Eglė Plančiūnienė.
Simbolinį svočios sūrį dovanojo Šakių rajono savivaldybės tarybos narė, kultūros ir meno tarybos pirmininkė Rima Rauktienė, o su šventiniu Karvojumi visus pasveikino muziejaus bičiulis ir rėmėjas – UAB „Gulbelė“ direktorius Arūnas Tarnauskas.
Parodos kuratorė Skaistė Višinskaitė-Kumštienė trumpai pristatė parodos idėją ir pakvietė visus į kelionę per vestuvių tradicijų pasaulį.
Parodoje pristatomi unikalūs XIX–XX a. eksponatai: vestuvių apranga, kraičio skrynios, dokumentai, fotografijos bei simboliniai jungtuvių atributai, pasakojantys jautrią lietuvaitės nuotakos istoriją.
Vienu iš parodos akcentų tapo restauruotos išeiginės zanavykiškos rogės – tikras mūsų krašto paveldo perlas!
Dėkojame Sauliui Valiui– parodos dizaineriui, sukūrusiam jaukią ir harmoningą ekspoziciją.
Dėkojama Eglei Alenskaitei ir folkloro ansambliui „Žvirgždė“ – jų dainos, žodžiai ir šypsenos pripildė muziejų vestuvių šventės dvasios.
Didelis AČIŪ rėmėjams: Lukšių Žemės ūkio bendrovei, UAB „Gulbelė“, Lietuvos Respublikos ambasadai Austrijoje.
Kviečiame apsilankyti parodoje „Į veseliją! Dvi kultūros – vienos jungtuvės“ Zanavykų muziejuje ir pajusti vestuvių šventės dvasią, gyvą iki šiol!