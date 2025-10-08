Spalio 8 d. duris oficialiai atvėrė Vilkaviškio LIONS klubo dienos užimtumo centras, skirtas žmonėms su proto ir (ar) psichikos negalia.
Neseniai veiklą pradėjusiame centre kuriama atvira, jauki ir saugi erdvė, kurioje kiekvienas gali kurti, bendrauti ir būti savimi. Kaip atidarymo metu ne kartą buvo pabrėžta, šio centro tikslas – padėti kiekvienam atrasti savo stiprybes ir džiaugtis gyvenimu tokiu, koks jis yra.
Atidarymo metu buvo perkirpta simbolinė juostelė, o LIONS klubo narius ir centro komandą sveikino gausus būrys svečių – bendruomenės nariai, partneriai ir bičiuliai.
Atidarymo renginyje dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka bei vicemerė Daiva Riklienė, kurie pasveikino centro komandą ir lankytojus su naujos veiklos pradžia.
„Šis centras – svarbus žingsnis plečiant socialinių paslaugų tinklą mūsų rajone. Čia žmonės galės rasti veiklos, bendravimo ir palaikymo. Linkiu, kad šioje erdvėje visada netrūktų šilumos, bendrystės ir žmogiško ryšio“, – sakė meras Algirdas Neiberka.
Centro lankytojų laukia įvairios veiklos – kūrybiniai užsiėmimai, muzika, judesys, rankdarbiai, bendravimo valandėlės, edukacijos, praktinių įgūdžių lavinimas, bendruomeniniai renginiai bei kitos prasmingos iniciatyvos.
Dienos užimtumo centro veiklos vykdomos įgyvendinant Vilkaviškio LIONS klubo projektą „Tarnystės galia“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis pagal Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023–2029 metų strategiją.