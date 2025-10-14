Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis, šią vasarą ėmėsi iniciatyvos įvertinti bendrą saugos būklę atliekų perdirbimu užsiimančiose įmonėse. Birželio mėnesį buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai buvo pavesta įvertinti situaciją ir pateikti siūlymus dėl saugumo stiprinimo atliekų tvarkymo įmonėse.
Antradienį Nacionalinio krizių valdymo centro ir PAGD iniciatyva atliktų tikrinimų rezultatai ir siūlymai užtikrinant saugumą buvo pristatyti Vyriausybėje susirinkusiems atliekų tvarkymo centrų, savivaldybių ir aplinkos apsaugos atstovams.
„Dėl 2025 m. išaugusio gaisrų skaičiaus atlikome atliekų sektoriaus saugos vertinimą. Išnagrinėjome gaisrinės, civilinės ir aplinkos apsaugos būklę, pasirengimą incidentams bei dokumentaciją ir nustatėme stiprybes, taip pat sritis, kurias būtina nuosekliai tobulinti.
Atsižvelgiant į nuo 2026 m. įsigaliosiančius gaisrinės saugos reikalavimus, ypač svarbu jau dabar įvertinti atliekų perdirbimo įmonių atitikimą naujiems reikalavimams, parengti aiškius veiksmų planus ir atnaujinti gaisrinės saugos sistemas. Tikimės atsakingo įmonių veikimo ir tvaraus savivaldybių bei valstybės institucijų bendradarbiavimo, kuris prisidės prie saugios aplinkos kūrimo“, – sakė Departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Vytas Vaičaitis.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai kartu su aplinkos apsaugos specialistais per keletą mėnesių aplankė visus 11-ą didžiausių regioninių atliekų tvarkymo objektų. Juose yra atliekamas mišrių komunalinių atliekų mechaninis biologinis apdorojimas, o atliekos į šiuos objektus patenka iš surinkimo konteinerių savivaldybėse.
Darbo grupės nariai atliekų tvarkymo objektuose susipažino su statinių projektine dokumentacija, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentais, taršos leidimais, priešgaisrinės priežiūros būkle, buvusių patikrinimų rezultatais, incidentų likvidavimo planais, pratybų objektuose organizavimu, ekstremaliųjų situacijų valdymo planais, vykdytomis prevencinėmis priemonėmis, darbuotojų ir vadovų civilinės saugos mokymų rengimu, aplinkosaugos reikalavimų laikymusi, atliekų laikymu ir pan.
Aplankytų atliekų tvarkymo įmonių atstovams priminta, kad nuo 2026 m. Regiono atliekų tvarkymo centrų infrastruktūrai bus taikomos griežtesnės Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Tai reiškia papildomų reikalavimų taikymą pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymui.
Vizitų metu buvo nustatyta, jog atliekų sektorius yra rizikingas gaisrų kilimo požiūriu, dėl atvežamų atliekų kontrolės (pavojingos atliekos, kaip ličio baterijos, elektronika, dujų žiebtuvėliai, aerozoliai patenka į bendrą atliekų srautą) atliekų rūšiavimo pastatai projektuojami kaip „kitos“ paskirties pastatai, nors jų specifika atitinka „gamybos, pramonės“ paskirtį, todėl sudaroma galimybė projekte nenumatyti aktyviųjų gaisrinės saugos sistemų. Taip pat šiuose objektuose įvertintos rizikos ir dėl neefektyvios standartinės gaisro aptikimo sistemos (klaidingi suveikimai dėl dulkių, paukščių), atliekų laikymo schemų nesilaikymo, neužtikrinamos nuotekų kontrolės ir kt.
Išanalizavus surinktą medžiagą, buvo nuspręsta siūlyti tobulinti šių įmonių veiklos teisinį reglamentavimą. Pateikti pasiūlymai LR Aplinkos ministerijai papildyti statybos techninius reglamentus ir įtvirtinti, kad atliekų tvarkymo pastatai atitiktų gamybos, pramonės paskirtį, statinių projektuose būtų numatyti aiškūs eksploataciniai reikalavimai patalpų naudotojams, įskaitant leidžiamų medžiagų rūšis ir kiekius, technologijos projektuose būtų numatyti aiškūs eksploataciniai reikalavimai patalpų naudotojams, įskaitant leidžiamų medžiagų rūšis ir kiekius.
Įvertinus situaciją šiose įmonėse, rekomenduota dubliuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, įsirengti termovizinę stebėseną atliekų susikaupimo zonose, nusimatyti saugius, iš bendro atliekų srauto išimtų baterijų, laikymo ir tvarkymo būdus. 2026 m. įsigaliojus griežtesniems gaisrinės saugos reikalavimams ir stebint nemažėjančią gaisrų tendenciją, bus vertinamas privalomas šių rekomendacijų įgyvendinimas norint tęsti atliekų tvarkymo veiklą.
Tarpinstitucinę darbo grupę, kuriai buvo pavesta įvertinti situaciją ir pateikti siūlymus dėl saugumo stiprinimo atliekų tvarkymo įmonėse, sudarė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ekspertai, Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistai.