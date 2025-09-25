Marijampolės ligoninėje vykstantys Skubiosios medicininės pagalbos skyriaus atnaujinimas sparčiai juda į priekį – jau atlikta daug svarbių darbų, o visą modernizaciją planuojama baigti iki metų pabaigos. Oficialus atidarymas numatomas kitų metų pavasarį.
Pagal ES projektą atliekama modernizacija skyrių keičia iš pagrindų. Siekiama sukurti sąlygas, sudarysiančias galimybę efektyviai teikti skubiosios medicinos pagalbos bei reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas dideliam skaičiui pacientų vienu metu, taip pat užtikrinti pasirengimą veikti įvykus didelės ar labai didelės rizikos įvykiui ar ekstremaliajai situacijai.
Vakar modernizacijos eigą apžiūrėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius ir Savivaldybės tarybos socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas. Juos priėmė ligoninės direktorius Mantas Čėsna ir Skubiosios medicininės pagalbos skyriaus vedėjas Adomas Kuliavas, kuris nuo pat pradžių vadovavo projektavimo darbams, remdamasis geriausiai pažįstamais skyriaus poreikiais ir darbo specifika. Siekiant sukurti šiuolaikišką, žmogui draugišką aplinką, dėl dizaino sprendimų buvo bendradarbiaujama ir su Vilniaus dailės akademijos dizaino specialistais.
Atnaujintas skyrius užims daugiau nei 1 300 kv. metrų. Planuojama, kad jį sudarys keturios zonos: personalo poilsio, infekcinė, stebėjimo ir konsultacinė. Jau įrengta atskira greitosios pagalbos automobilių aikštelė, suformuotos stebėjimo bei infekcinės zonos. Šiuo metu yra 15 stebėjimo lovų, o jų skaičius bus didinamas. Dar laukia registratūros ir laukiamojo salės atnaujinimas, modernių kabinetų įrengimas bei pažangių technologijų diegimas.
Viena iš jau naudojamų technologijų – telemedicinos stotelė. Naudojant stotelę, atvykę pacientai gali būti konsultuojami nuotoliniu būdu su Kauno klinikų specialistais. Tai itin svarbu skubiosios pagalbos srityje, nes suteikia galimybę vietoje gauti aukščiausio lygio specialistų patarimus, greičiau priimti sprendimus dėl gydymo ir taip užtikrinti kokybišką pagalbą net sudėtingiausiais atvejais.
„Skubiosios pagalbos skyriuje kasdien susiduriama su pačiais sudėtingiausiais atvejais, todėl labai svarbu, kad čia viskas veiktų kuo efektyviau. Atnaujintas skyrius suteiks daugiau patogumo žmonėms, o medikams – geresnes sąlygas jų atsakingam darbui,“ – apžiūrėjęs jau atnaujintą ligoninės skyrių pabrėžė Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius.