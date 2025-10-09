Pagrindinė Marijampolės sporto centro salė, esanti Gamyklų g. 1, pasitinka sportininkus ir žiūrovus atnaujinta – jaukesnė, šviesesnė ir patogesnė.
Apžiūrėti atnaujintos salės vyko Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Artūras Visockis, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Tarybos nariai Darius Kemeraitis ir Alvydas Zdanys bei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Justė Viltrakienė.
Rekonstrukcijos metu atliktas sporto salės ir tambūro patalpų paprastasis remontas, įrengtos naujos atlenkiamos kėdutės, įrengtas pandusas, suremontuotos ir nudažytos lubos bei sienos. Atnaujintos visos krepšinio lentos, pastatyti nauji mobilūs pagrindiniai krepšiai, salėje ir balkone įrengtos naujos tribūnos. Patogumui ir prieinamumui užtikrinti sutvarkytas ir lauko pandusas žmonėms su negalia.
„Ši salė – viena svarbiausių sporto erdvių Marijampolėje, čia vyksta pagrindinės mūsų komandų rungtynės ir didžiausi turnyrai. Ji buvo pasenusi, neatnaujinta, todėl nusprendėme imtis remonto. Jau kelerius metus nuosekliai geriname miesto sporto bazes – norime, kad jos būtų šiuolaikiškos, saugios ir patogios visiems. Dabar ši salė atrodo visai kitaip – jaukesnė, patogesnė, o žiūrovams bus maloniau čia sugrįžti“, – sakė Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Atnaujinta sporto salė netrukus sulauks ir pirmųjų emocingų kovų – jau šį ketvirtadienį 18.00 val. čia Nacionalinės krepšinio lygos sezoną pradės „Sūduva-Mantinga“. Šią savaitę rungtynes čia pradės ir „MKML-Mantinga“ – Marijampolės krepšinio mėgėjų lyga, švenčianti jubiliejinį 15-ąjį sezoną.